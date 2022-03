That’s Life, será el concierto tributo a Frank Sinatra en el Museo de Arte de Mazatlán

El próximo viernes 18 de marzo se llevará a cabo un concierto tributo a Frank Sinatra, interpretado por el cantante y actor Carlos Salais Júnior, de la agrupación Phoenix Band.

El concierto tendrá lugar a las 19:00 horas en el patio del recinto ubicado por la avenida Venustiano Carranza.

El Museo de Arte de Mazatlán, Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura, invita al público en general a que asista a escuchar las melodías de Frank Sinatra, quien es uno de los íconos más populares de la música clásica de jazz, y a lo largo de su carrera profesional grabó más de mil trescientas canciones y participó en más de cincuenta películas.

Las canciones más representativas que va a interpretar son that’s life, New York, Strangers in the night, the way you look tonight y otras.

El intérprete Carlos Salais se ha rodeado de música a lo largo de su vida debido a que su padre y su tío son músicos. El año 2013 comenzó a componer sus propios temas, llegando a compartir escenario con artistas de talla de Cesar López, Dharius y otros artistas.

Recientemente Salais acaba de terminar de grabar su primer E.P. profesional titulado “En Mi Otra Vida Fui Tony Montana”, producido por Aivan On The Beatz , productor musical destacado por trabajar con artistas de la talla de Adán Cruz, Robot, Natanael Cano, Richard Ahumada, Dan Sánchez, Yoga Fire, Kid Sun y Simpson Ahuevo.

El tributo a Frank Sinatra promete ser una velada de encanto donde el público podrá disfrutar de las mejores melodías e interpretaciones clásicas de su música.

El boleto para acceder al concierto tiene un costo de 300 pesos y puede ser adquirido en las oficinas del museo de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Para más información sobre este y otros eventos puede mandar correo electrónico al museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx o bien hablar al teléfono 6699.853.502 en horario de oficina. También puede mandar mensaje a las redes sociales del museo en Facebook e Instagram.