Este sábado en el Cinematógrafo del Centro Municipal de las Artes, continúa la proyección de cintas nominadas, galardonadas y aclamadas por la crítica. Toca el turno a “The Whale”, conocida en español como “La Ballena”.

Este film de Darren Aronofsky se estrenó en diciembre de 2022, en el elenco resalta el nombre de Brendan Fraser como el protagonista, histrión que se llevó el Premio Oscar como el Mejor Actor, además fue nominada a estos premios en la categoría Mejor Maquillaje y Mejor Actriz de Reparto.

La trama sigue a un maestro que entra en la categoría de obesidad mórbida y que se encuentra recluido en su departamento. Mientras se esconde del mundo, intenta reconectar con su hija adolescente y lidiar con su salud en compañía de su amiga enfermera.

Conforme avanza la historia, comprendemos la naturaleza de sus pocas relaciones sociales y los motivos que lo orillaron a su condición actual.

The Whale podría ser por completo insoportable, de no ser Brendan Fraser, capaz de construir una mirada profunda y sensible sobre un crítico dolor emocional. Es su actuación la que hace posible que la película sea algo más que un desfile sórdido de escenas grotescas. Pero, más allá de eso, el intérprete logra crear una percepción sobre Charlie que es mucho más que el subrayado de ideas sobre sus horrores invisibles. Un mérito que brinda al personaje una humanidad total que conmueve y desafía cualquier clasificación inmediata.

La película se proyecta en su idioma original, inglés con subtítulos en español, entrada libre con cupo limitado; el ingreso es a partir de las 17:40 horas en la puerta del CMA situada en la calle Carnaval S/N frente a la Plazuela Machado.