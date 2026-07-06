Tiene Mazatlán ocho nuevos artistas plásticos

La galería de Casa Haas se vistió de gala para recibir la exposición “Grabando entre Hilo, Carbón y Color”, una muestra colectiva que marca la culminación académica de ocho estudiantes, quienes formalmente se convierten en la décima primera generación de graduados del nivel Técnico en Artes Plásticas del Centro Municipal de Artes (CMA).

El emblemático recinto cultural fue el escenario ideal donde los nuevos creadores exhibieron sus mejores obras y celebraron su ceremonia de graduación. En esta ocasión, los graduados son: Alejandra Guadalupe Arreola Gurrola, Diana Jocelin de Jesús Verdugo, Lizeth Carolina Osuna Beltrán, María del Rosario Sánchez Tostado, Maya Lorelai Mauries González, Melissa Cuevas León, Ramón Vitela Carrillo y Yazmín Liliana González Vázquez.

Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del CMA, dio la bienvenida a los asistentes en el recinto ubicado en el cruce de las calles Mariano Escobedo y Heriberto Frías. En su mensaje, felicitó a los egresados por dar este gran paso en su formación profesional dentro de la plástica universal.

Liliana Aréchiga, directora educativa del CMA, inauguró oficialmente la exposición colectiva. En su intervención, auguró un futuro lleno de éxitos para la generación artística y los invitó a mantener un compromiso social, compartiendo sus conocimientos con aquellos sectores que tienen menos acceso a la formación artística.