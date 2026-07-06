Tiene nuevos bailarines Sinaloa, egresa la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Danza Contemporánea

La función abrió con Reloj de carne, obra dirigida por Jonathan Alaves, una propuesta de gran fuerza escénica que cautivó al público por su intensidad y profundidad. La pieza, apoyada por el estímulo México en Escena, construyó una atmósfera contemplativa que mantuvo a la audiencia en absoluto silencio, atenta a cada movimiento de las y los intérpretes, quienes desplegaron un notable dominio técnico y expresivo.

Familiares y amigos acompañaron a las y los jóvenes bailarines durante toda la función, alentándolos con porras y mensajes que resonaron desde distintos puntos del teatro. Entre risas y emoción se escucharon expresiones como “¡Aquí está tu prima!”, “¡Tu familia desde Colorado!”, además del apoyo de seres queridos provenientes de Guadalajara y otros lugares, haciendo de la velada un encuentro donde el orgullo familiar se hizo presente en cada interpretación.

En el Teatro Pablo de Villavicencio envuelto en un ambiente de entusiasmo, orgullo y emotividad, la Escuela Superior de Artes José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura celebró la función de graduación y entrega de constancias de la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Danza Contemporánea, en una noche donde el talento de las y los egresados fue reconocido con prolongados aplausos y muestras de afecto por parte del público.

Luego de la presentación, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de la generación 2022-2026.

Luego de la presentación, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de la generación 2022-2026.

El talento de los egresados fue reconocido con aplausos y muestras de afecto por parte del público.

El talento de los egresados fue reconocido con aplausos y muestras de afecto por parte del público.

Con diseño sonoro y vestuario del propio Jonathan Alaves, iluminación de Hiram Salomón y música de Kangding Ray, Gesaffelstein, Nadine Byrne y Bobby Krlic, la obra ofreció una experiencia inmersiva que confirmó el alto nivel artístico alcanzado por las y los estudiantes durante su formación profesional.

Posteriormente se presentó Sinapsis, bajo la dirección de Patricia Marín y producción de Danza Visual, proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC). La puesta en escena invitó al público a la reflexión mediante un lenguaje coreográfico sensible y evocador, enriquecido por el texto de Juanita Urrejola, la escenografía e iluminación de Aurelio Palomino y César Ramírez, así como la música de Antonio Vivaldi y Pérez Prado.

Ambas obras fueron interpretadas por Ángel Arenas, Alyson Leonardo, Anya Valencia, Mariana López, Evelin Elenes, Irving Maro, Sara Jiménez, Victoria Careaga, Ximena Cazares, Yamilett Lugo y Yaretzi Uriarte, quienes se entregaron plenamente sobre el escenario, reflejando la madurez artística alcanzada tras cuatro años de preparación. La calidad interpretativa y el nivel de producción de ambas obras evidenciaron la sólida formación que ofrece la Escuela Superior de Artes José Limón, consolidando una función de nivel profesional que fue ampliamente reconocida por el público con prolongadas ovaciones.

Concluidas las presentaciones, se proyectó un video conmemorativo que se convirtió en uno de los momentos más entrañables de la noche. El material reunió entrevistas con las y los estudiantes, recuerdos de sus cuatro años de formación, imágenes de ensayos y escenas espontáneas detrás de cámaras, incluyendo divertidos bloopers que arrancaron risas y carcajadas entre los asistentes. Al mismo tiempo, las evocaciones del camino recorrido provocaron también lágrimas y sollozos de felicidad.

Entregan constancias

Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de la generación 2022-2026. La directora de la Escuela Superior de Artes José Limón, Claudia Apodaca, ofreció un emotivo mensaje en el que reconoció la entrega, disciplina y crecimiento artístico de las y los egresados a lo largo de estos cuatro años de formación.

El presídium estuvo integrado por el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa; la Mtra. Claudia Apodaca; la jefa del Departamento Académico, Lic. María Paula Gaxiola Montoya; el administrador de la institución, Alan Franco; así como las madrinas de generación, Sandra Vargas e Izcalli Salazar, quienes hicieron entrega de las constancias a las y los once egresados.

Apodaca señaló que la ceremonia representa el cierre de una importante etapa académica, pero también el comienzo de una nueva vida profesional. Expresó su confianza en que las y los jóvenes concluyen su preparación con las herramientas necesarias para incorporarse al mundo laboral, integrarse a compañías profesionales de danza, desarrollar proyectos independientes y ejercer la docencia, llevando consigo la formación recibida en el Instituto Sinaloense de Cultura.

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa, felicitó a la generación y destacó que ceremonias como ésta son de las más significativas para la institución, ya que representan el cumplimiento de una de sus principales misiones: formar nuevas generaciones de artistas y docentes que llevarán el arte y la cultura a la sociedad.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de continuar fortaleciendo la educación artística en Sinaloa y compartió algunos de los logros alcanzados durante la actual administración, entre ellos la consolidación del Centro Cultural Comunitario de Corerepe y la rehabilitación y puesta en marcha de la Casa de la Cultura “Sixto Osuna”, en Villa Unión, espacios que amplían las oportunidades de formación y acceso a las artes para las y los sinaloenses.

Cada nombre fue recibido con fuertes aplausos, porras y emotivas muestras de cariño por parte de familiares y amigos que abarrotaron el recinto. Las madrinas de generación también fueron ovacionadas por el público, en una ceremonia donde la alegría y el orgullo por el camino recorrido se hicieron presentes en cada reconocimiento.

La velada concluyó entre abrazos, fotografías y felicitaciones, marcando el cierre de una importante etapa académica para las y los egresados y el inicio de su trayectoria profesional.