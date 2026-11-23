El 30 Festival Internacional Nortíteres presentará en Casa Achoy de Culiacán dos obras de títeres con compañías de México y Alemania, los días 24 y 27 de noviembre de 2026. Este evento busca acercar la cultura a las familias.

El proyecto cuenta con el respaldo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, Profest, y rinde homenaje al maestro Martín Letechipía, titiritero con una destacada trayectoria en la creación y promoción cultural. Su labor ha contribuido a preservar esta expresión artística.

Los organizadores del festival informaron que la incorporación de Nortíteres a la programación de este recinto representa una oportunidad para acercar a niñas, niños, jóvenes y familias a espectáculos de calidad. Añadieron que el evento busca fortalecer el intercambio artístico entre México y otras naciones.

La primera presentación será el martes 24 de noviembre a las 10:00 horas, con el Grupo de Teatro y Títeres “Los Imaginantes”, de Zacatecas. Pondrán en escena la obra “El Remendón de la Muerte”.

Esta puesta en escena, basada en un cuento popular mexicano, narra las aventuras de Juan Tepano, un campesino que encuentra en los poderes otorgados por la muerte una oportunidad para obtener beneficios.

A través del humor y elementos de la tradición popular, esta propuesta acerca al público a las historias de la cultura mexicana mediante el lenguaje del teatro de títeres.

La compañía es dirigida por Martín Letechipía Alvarado, quien tiene más de tres décadas de experiencia en el ámbito titiritero. Su labor artística se distingue por recuperar y compartir historias y tradiciones populares.

La segunda presentación se realizará el viernes 27 de noviembre a las 11:00 horas, con la participación de Figurentheater Gregor Schwank, de Alemania. Presentarán el espectáculo “La Magia de las Marionetas”, una experiencia visual y musical para todas las edades.

Esta propuesta reúne criaturas fantásticas, animales y personajes que cobran vida mediante marionetas de hilo. Entre sus protagonistas destacan la Nachtfee, acróbatas sobre ruedas, un gusano que sueña con volar y el pájaro del sol.

Con poesía, humor, música y destreza en la manipulación de marionetas, el artista alemán invita a descubrir un universo de fantasía.

Gregor Schwank cuenta con trayectoria internacional; se formó en el teatro alemán Augsburger Puppenkiste. Fundó su compañía en 1989 y ha llevado sus espectáculos, talleres y conferencias a distintos países de Europa y América.