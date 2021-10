La Feria del Libro de Los Mochis, el Encuentro Literario 13 Habitaciones Propias, que se inserta en esta, el Festival de Rock, así como el Encuentro de Solistas y Duetos, el de Teatro de Títeres Nortíteres tocará llevarlos a cabo por la nueva administración, señaló Papik Ramírez Bernal, director del Instituto Sinaloense de Cultura.

“Es la primera ocasión en la historia de Sinaloa que el periodo administrativo de un gobierno no termina con el año fiscal, el 31 de diciembre, estamos en una fase muy experimental, lo cierto es que la programación de noviembre y diciembre se quedó en ese mes, por no estar dentro del periodo de este gobierno, es que no se pudo presupuestar”, dijo.

“Aún así intentamos obtener recursos para adelantar la programación e intentar que fuese en octubre, para poder garantizar su edición, pero no fue posible porque no aparecía en el presupuesto de egresos del estado, especialmente del Isic, no se pudo adelantarlos por cuestiones presupuestales”.

Papik Ramírez, cuyas funciones al frente del Isic terminan oficialmente el 31 de octubre, aseguró que ha tenido dos reuniones con el equipo de transición y han abordado este tema.

“Fui a buscar al presidente municipal de Ahome, para que también sepa que está ese pendiente, que en noviembre se tiene que llevar a cabo, que se merece una inversión de 1 millón 200 mil pesos desde el estado, más la aportación del gobierno municipal, que anda en alrededor de 200 mil pesos, más o menos. Creo que total la feria andaría en un millón y medio.

Destacó que han anotado con puntualidad la necesidad que se tiene que esta edición no falle, sin embargo va a depender al cien por ciento de la siguiente administración.