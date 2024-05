El célebre pianista Mikhail Voskresensky será e invitado de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en su cuarto programa de la Temporada de Primavera 2024, con un concierto en el que interpretará el Concierto No. 1 para piano, el jueves 16, a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la dirección de Eduardo García Barrios.

El programa consta de dos funciones, los días jueves 16, a las 19:30 horas y el domingo 19, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, y se integra con las piezas Concierto para Piano No. 1, Do menor Op. 15, de Ludwig van Beethoven, y la Sinfonía No.1, Op.68, Do menor, de Johannes Brahms.

Mikhail Voskresensky (Ucrania, 1935) es un pianista y pedagogo musical que abandonó Rusia para trasladarse a los Estados Unidos en 2022 en protesta contra la invasión rusa de Ucrania.

Es conocido internacionalmente como un pianista de gran tradición romántica. Se graduó en el Conservatorio de Moscú en 1958, y fue alumno del famoso Lev Oborin, ganador del Primer Concurso Internacional de Piano Chopin en 1927, Voskresensky fue influido por el gusto refinado y el romanticismo de su maestro en su despliegue de sonoridades pianísticas.

Su forma de tocar muestra un dominio completo de colores musicales contrastantes, nunca discordantes, y una técnica de legato que extrae una voz cantante del instrumento.

En 1957, Voskresensky participó en el Festival Internacional de Música de Primavera de Praga, donde interpretó el estreno europeo del segundo Concierto para piano de Shostakovich en presencia del compositor. En 1966, fue honrado con el premio Artista Mérito de Rusia y, en 1989, el de Artista del Pueblo de Rusia.

Es ganador del premio del Concurso Internacional Schumann de Berlín (1956), del Concurso Internacional de Río de Janeiro (1957), del Concurso Internacional de Piano George Enescu de Bucarest (1958) y del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn de Fort Worth ( 1962). Ha tocado con más de 150 directores en casi todos los países de Europa, en Japón, Corea, China, Australia, Estados Unidos, México, Cuba, Kenia, Zimbabwe y Perú.

Su amplio repertorio incluye todas las sonatas de Beethoven, las obras completas de Chopin y 64 conciertos para piano que ha interpretado bajo la dirección de John Pritchard , Franz Konwitschny , Kurt Masur , Stanisław Skrowaczewski , Evgeny Svetlanov , Charles Dutoit y otros. Ha grabado más de 50 CD.