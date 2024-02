La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes dedicará su programa No. 8 de la Primera Temporada 2024 a la cantante canadiense Céline Dion, en un programa que integra sus mejores canciones, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa.

Recientemente fue diagnosticada con el llamado Síndrome de la Persona Rígida, una dolencia rara y autoinmune que le provoca espasmos y le ha impedido caminar y cantar, por lo que se ha retirado súbitamente de los escenarios.

Durante los noventa emergió como una de las más grandes cantantes de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de diez años, con álbumes como Falling into You (1996) y Let’s Talk About Love (1997), ambos certificados diamante en los EE. UU., con más de 30 millones de ventas cada uno.

Su álbum D’eux (1995) se convirtió en el disco en francés más vendido de todos los tiempos, mientras que S’il suffisait d’aimer (1998), Sans attendre (2012) y Encore un soir (2016) obtuvieron la certificación de diamante en Francia.

En 2003 inició una serie de conciertos en el coliseo del hotel Caesars Palace en Las Vegas que se extendió durante dieciséis años y se convirtió en el espectáculo más rentable en la historia de esa ciudad y en uno de los más grandes del planeta.

Ha ganado 5 premios Grammy, 12 World Music Awards, 2 Oscar, 2 Globo de Oro, 7 Billboard Music Awards, 6 American Music Awards, 20 Juno Awards y 50 Premios Félix, entre muchos otros, y ha recibido dos Doctorado Honoris Causa en Música de la Berklee College of Music y la Université Laval.

Ha publicado 27 álbumes de estudio, 6 álbumes en vivo, 11 álbumes en DVD y 17 álbumes recopilatorios. Además de francés e inglés, ha cantado en numerosos idiomas como el español, italiano, alemán, latín, japonés y chino mandarín.