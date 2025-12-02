Tocará la OSSLA los grandes temas de cine navideño este viernes y sábado

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se presenta el próximo viernes 5 y sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio con el tradicional Concierto Decembrino, de la Sociedad Artística Sinaloense y, esta vez con el programa “Cinema”, con música de cine navideño, bajo la dirección del maestro Sergio Alapont, como director invitado.

Como solistas participan las cantantes y artistas escénicas sinaloenses Margarita Tizoc y Marilyn Cháirez, y se contará con la participación del Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la dirección de la maestra Perla Orrantia.

Se trata de un espectáculo compuesto por una selección de piezas musicales navideñas del séptimo arte, interpretadas por la gran Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes e invitados especiales.

Más que un concierto, es una celebración sonora con lo mejor de los soundtracks de películas como “Mi pobre angelito”, “El expreso polar”, “El Grinch” y “El cascanueces”, entre otras, con arreglos orquestales que realzan su emotividad y grandeza. Una experiencia ideal para disfrutar en familia, en la que la música, la nostalgia y el espíritu navideño se combinan para crear una noche inolvidable.

Sergio Alapont es uno de los directores españoles con mayor proyección internacional, reconocido por su presencia magnética y su dirección apasionada, fue nombrado Mejor Director de Orquesta por los GBOPERA Awards en 2016. Especialista en ópera y conciertos sinfónicos, ha dirigido orquestas en Europa, Asia y América, incluyendo la London Philharmonic, la Orquesta de la RAI y la Filarmónica de Bogotá.

Ha colaborado con figuras como Plácido Domingo y Ainhoa Arteta. Actualmente, es director titular de la Orquestra Clássica do Centro en Coimbra, Portugal.

Los boletos ya están a la venta en el portal de la SAS y tienen un costo de 550 a mil 320 pesos, según la ubicación en las diversas áreas del Teatro.