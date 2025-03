Tocará la OSSLA y Grupo#9 música de Los Beatles

Grandes éxitos de Los Beatles, como Let it be, Here comes the sun, Hey Jude, Yesterday, All you need is love, entre muchos otros interpretará el Grupo#9 y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, este jueves 27 y domingo 30 de este mes, a las 17:00 y 12:30 horas respectivamente, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Se trata del sexto programa de la Temporada 2025 de la OSSLA, que estará dirigido por Samuel Murillo y como invitado el Grupo#9, que integran Rubén Eduardo Rubio, Chavo Guerrero, Jaime Tarriba, Gerardo Pérez y Néstor Meza.