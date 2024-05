Dos óperas cortas, que prometen tocar las fibras más sensibles del ser humano, serán presentadas con “Historias discordantes”, dentro de la Temporada de Ópera en Mazatlán.

Arropadas por un excelente elenco, músicos con gran trayectoria, y solistas quienes han triunfando a lo largo y ancho del País y el extranjero, se presentará por primera vez en México y en Mazatlán, la ópera “Mese Mariano”, de Umberto Giordano, y la otra ópera será “La cambiale di matrimonio”, de Gioachino Rossini, que juntas y con un hilo conductor sobre la violencia contra la mujer desde varias perspectivas, promete ser del agrado del público mazatleco.

Habrá dos funciones, el 17 y 18 de mayo, en el Teatro Ángela Peralta, ambas a las 20:00 horas.

Escena 77 Producciones Mazatlán 2024, traerá esta puesta en escena que irá de la tragedia a la comedia, y que será una adaptación sinaloense que promete transportarte a los mundos musicales de ambos reconocidos músicos.

La ópera está construida a partir de grandes tragedias, hasta situaciones cómicas que reflejan problemáticas sociales temporales y atemporales que tocan las fibras más sensibles del ser humano en donde ciertas melodías o argumentos han llegado al corazón.

De ahí, que ambas obras aseguran Rodrigo Caravantes, director de Escena 77 y la soprano Rebeca de Rueda, quien será una de las protagonistas en la obra, que buscan lograr.

“Historias discordantes es un programa de dos óperas, es un programa doble, de dos compositores totalmente distintos de época y estilo; tenemos a Urberto Giordano, es más contemporáneo de Puccini, de la época de 1900, de hecho esta ópera se estrenó en 1910, y tenemos a Rossini, que es de 100 años antes, justamente esta obra se estrenó en 1810, aparentemente son dos situaciones muy distintas, épocas muy distintas, y también distintas a la actualidad, estamos a 200 años de distancia, lamentablemente el hilo conductor de estas dos historias es la violencia contra la mujer”, explicó Rodrigo Caravantes.

“La primera que es Carmela, que es obligada a abandonar un hijo, por situaciones personales y sociales, y la segunda de alguien que es vendida a un extrajero, y me parece importante tocar ese tipo de temas porque seguimos violentando a la mujer todos los días, seguimos teniendo como esta cuestión de no tener equidad, y creo que la mujer busca voz, voto, presencia, y sin la mujer que sería la sociedad”, comentó.

Señaló que es importante denunciar con el arte este tipo de situaciones para que no se repitan.

“Se han logrado cosas, pero casi siempre es la mujer la que habla por la mujer, la que aboga por la mujer, creo que lo que podemos hacer es denunciar con el arte esta situación para que no se repita, el teatro, en este caso la ópera está hecho para denuncia, ¿porque?, porque presentamos historias para que no se repitan, incluso para que el público diga que ‘fuerte es este asunto’ y que no lo quiera repetir”, dijo.

Con estas obras, comentó Rebeca de Rueda, se pretende llegar a una catarsis, entre lo que se vea y lo que el público pueda sentir o percibir.

“El tema es muy actual, que no depende de la clase social; creo que a cualquier mujer le ha tocado vivir ciertos grados y metas dentro de las normas sociales, y ahí (obra) hay una cosa muy triste, y vale la pena irla a ver, ya que es muy cortita y está muy hermosa, que toca fibras muy profundas”, dijo De Rueda.

“La música es muy bonita, en escena habrá niños, el texto es super realista como es el estilo de la ópera, la música es acompañada de una manera muy real, ella (protagonista) habla de cómo tuvo que dejar a su hijo, hay una parte en donde describe la noche en que lo entrega, y describe cómo se acerca a la cuna, y toca su manita por última vez, y es de verdad muy, muy cruel, y es muy hermosa”, explica.

Exhortó al público a asistir al teatro ya que comenta puede cambiar la percepción de ver cómo son las cosas en la vida.

“Creo que el arte una vez que una persona se sienta en el teatro o está frente a un cuadro siempre hay algo que cambia, yo siempre he sentido que es muy importante sentarse en el teatro, recuerdo la primera vez que me senté y vi una obra de jazz, algo me pasó”.

“El sentarse a ver una ópera es un lujo, y no me refiero a lujo de clase social, si no es un lujo en esta época ir al teatro a sentarte, porque hay tanto que se hace detrás, para empezar el compositor, estas personas mágicas que hacían esto, que todavía en esta época que está tan rápida, y que todo esté por encima, y te sientas y ves todo ese trabajo, todo lo que hay detrás, es muy bonito, esta muy divertido, se van a conmover mucho, a parte es un proyecto de personas jóvenes, y que tienen una gran vibra”, comentó.

En el evento estará la Camerata Mazatlán, que será dirigida por el maestro Sergio Freeman; la coreografía y escenarios a cargo de Agustín Martínez; la intervención del Coro Infantil bajo la dirección de Mariela Angulo, y habrá la participación de grandes solistas preparan un espectáculo que esperan sea inolvidable para los espectadores.

Las óperas

La cambiale di matrimonio (El contrato de matrimonio) es una farsa musical en un acto de Gioachino Rossini sobre el libreto de Gaetano Rossi.

La trama es un enredo amoroso que se desarrolla mediante números musicales a cargo de sus protagonistas.

Originalmente la acción se desarrolla en una ciudad inglesa. Tobías Mill mercader de profesión, tras recibir un contrato de matrimonio en blanco de Mr. Slook, hombre excéntrico de negocios canadiense, se dispone a casar a su hija Fanny con este último. Fanny con ayuda de sus cómplices intentarán que dicho plan fracase.

Y Mese Mariano (Mes de María ) es una ópera en un acto de Umberto Giordano. Es una adaptación de una popular obra del poeta napolitano Salvatore Di Giacomo, que se estrenó el 17 de marzo de 1910.

La obra narra la historia de Carmela una joven que ha sido obligada a dejar a su hijo ilegítimo en un orfanato de la Iglesia. Va a visitarlo para llevarle un pastel con motivo de la Pascua, pero el niño ha muerto y la superiora de la congregación de monjas que cuida de los niños, no quiere decírselo. Carmela regresa triste a su casa porque no ha podido ver a su hijo.

Para agendar

Evento: Historias Discordantes

Fecha: 17 y 18 de mayo

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 20:00 horas

Costo: Orquesta de 420 pesos; Primer Balcón de 380 pesos; Segundo Balcón de 320 pesos y Tercer Balcón de 280 pesos.