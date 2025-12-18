Tocarán música de Vivaldi, Brahms y Corky Siegel en la Temporada Gordon Campbell

Enero no podía empezar mejor que con la temporada del gran Gordon Campbell.

Su temporada ya tiene fechas del 11 de enero al 8 de marzo de 2026 llena de armonía y coros celestiales de regalo para los mazatlecos.

Con un legado cultural y programa exquisito llega Gordon Campbell con su décimo sexta temporada para 2026.

Y es que los duendes existen y los coros celestiales estarán innovando la temporada en esta ciudad y recintos culturales de casa, describió el propio Gordon Campbell en conferencia de prensa donde expuso su programa.

Campbell garantizó todos los espectáculos musicales que serán para “morir” por los ensambles, músicos y los coros celestiales y muy espiritual en vísperas de la época de las pascuas.