Tocarán música de Vivaldi, Brahms y Corky Siegel en la Temporada Gordon Campbell

Enero no podía empezar mejor que con la temporada del gran Gordon Campbell.
Su temporada ya tiene fechas del 11 de enero al 8 de marzo de 2026 llena de armonía y coros celestiales de regalo para los mazatlecos.
Con un legado cultural y programa exquisito llega Gordon Campbell con su décimo sexta temporada para 2026.
Y es que los duendes existen y los coros celestiales estarán innovando la temporada en esta ciudad y recintos culturales de casa, describió el propio Gordon Campbell en conferencia de prensa donde expuso su programa.
Campbell garantizó todos los espectáculos musicales que serán para “morir” por los ensambles, músicos y los coros celestiales y muy espiritual en vísperas de la época de las pascuas.
La temporada del recién galardonado con el Premio Sinaloa de las Artes prepara 8 conciertos musicales, a partir del domingo 11 de enero con tres fechas en ese mes, tres más en febrero y dos en marzo, así que personal del Instituto de Cultura llamó a comprar los boletos en la taquilla del Teatro Ángela Peralta que ya están disponibles.
De acuerdo con el programa, la temporada arranca a partir del domingo 11 de enero de 2026 y se presentará en el Teatro Ángela Peralta dirigiendo a la Camerata Mazatlán con su Serenata para cuerdas op.6 de J. Suk, con Campbell como director huésped a las 12:00 horas.
El 18 de enero en Casa Hass, el grupo a Capella con “Verdad a Voces” en casa has dará dos funciones en dos horarios, 12:00 pm y a las 17:00 horas.
El 25 llega el concierto musical “Motown Magic” de Mazzazul Big Band de Phil Nevile como director.