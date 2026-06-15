‘Todo en su tiempo’ invita al público a explorar el universo de la abstracción, en el MASIN

”Todo en su tiempo”, obra del artista Alejandro von Zeschau, que invita al público a detenerse, observar y descubrir los múltiples significados contenidos en una composición abstracta, es la Pieza del Mes del Museo de Arte de Sinaloa.
Realizada en 2014 en técnica mixta y acrílico sobre canvas, la obra que es parte del acervo del Isic-Masin, se caracteriza por un lenguaje visual orgánico construido a partir de líneas finas, curvas, espirales, círculos y patrones que se despliegan sobre una superficie texturizada en tonalidades cálidas.
La presentación fue liderada por Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, invitando a las y los asistentes a acercarse a la pieza y recorrer visualmente cada uno de sus detalles.
Entre las sugerencias planteadas estuvo la búsqueda del propio título dentro de la composición, así como la identificación de formas, figuras y elementos que emergen de este complejo entramado de líneas y símbolos. Asimismo a observar la pieza desde distintas perspectivas y a permitirse una experiencia de contemplación abierta y personal.
A medida que observaban la obra, comenzaron a surgir comentarios espontáneos entre el público. Algunas personas identificaban figuras distintas, mientras otras encontraban referencias a raíces, caminos, organismos vivos o procesos de crecimiento. La experiencia permitió constatar cómo una misma pieza puede generar lecturas diversas y despertar la imaginación de cada espectador.
Las formas entrelazadas presentes en Todo en su tiempo evocan ciclos, transformaciones y procesos que se desarrollan gradualmente. Sus trazos parecen construir historias invisibles que se conectan y evolucionan, invitando a reflexionar sobre el paso del tiempo y las relaciones que se tejen a lo largo de la vida.
Como parte de la jornada cultural, al concluir la presentación de la Pieza del Mes, las y los asistentes permanecieron en el museo para disfrutar de la proyección de un documental dedicado a la vida y obra de Saturnino Herrán, uno de los artistas más representativos del arte mexicano de principios del Siglo 20.
La actividad permitió complementar la experiencia de apreciación artística con una mirada a la trayectoria y legado del pintor, en un ambiente de convivencia que incluyó la entrega de palomitas a los asistentes.
Con el programa Pieza del Mes, el Museo de Arte de Sinaloa busca acercar al público a las obras que integran su acervo, fomentando una relación más cercana con el arte a través de la observación, la reflexión y el descubrimiento.