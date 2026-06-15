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‘Todo en su tiempo’ invita al público a explorar el universo de la abstracción, en el MASIN

La Pieza del Mes de junio del Museo de Arte de Sinaloa propició una experiencia de observación y descubrimiento entre los asistentes, quienes encontraron múltiples formas e interpretaciones en la obra de Alejandro von Zeschau
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/06/2026 09:10
15/06/2026 09:10

”Todo en su tiempo”, obra del artista Alejandro von Zeschau, que invita al público a detenerse, observar y descubrir los múltiples significados contenidos en una composición abstracta, es la Pieza del Mes del Museo de Arte de Sinaloa.

Realizada en 2014 en técnica mixta y acrílico sobre canvas, la obra que es parte del acervo del Isic-Masin, se caracteriza por un lenguaje visual orgánico construido a partir de líneas finas, curvas, espirales, círculos y patrones que se despliegan sobre una superficie texturizada en tonalidades cálidas.

La presentación fue liderada por Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, invitando a las y los asistentes a acercarse a la pieza y recorrer visualmente cada uno de sus detalles.

Entre las sugerencias planteadas estuvo la búsqueda del propio título dentro de la composición, así como la identificación de formas, figuras y elementos que emergen de este complejo entramado de líneas y símbolos. Asimismo a observar la pieza desde distintas perspectivas y a permitirse una experiencia de contemplación abierta y personal.

A medida que observaban la obra, comenzaron a surgir comentarios espontáneos entre el público. Algunas personas identificaban figuras distintas, mientras otras encontraban referencias a raíces, caminos, organismos vivos o procesos de crecimiento. La experiencia permitió constatar cómo una misma pieza puede generar lecturas diversas y despertar la imaginación de cada espectador.

$!‘Todo en su tiempo’, obra del artista Alejandro von Zeschau.
‘Todo en su tiempo’, obra del artista Alejandro von Zeschau.

Las formas entrelazadas presentes en Todo en su tiempo evocan ciclos, transformaciones y procesos que se desarrollan gradualmente. Sus trazos parecen construir historias invisibles que se conectan y evolucionan, invitando a reflexionar sobre el paso del tiempo y las relaciones que se tejen a lo largo de la vida.

Como parte de la jornada cultural, al concluir la presentación de la Pieza del Mes, las y los asistentes permanecieron en el museo para disfrutar de la proyección de un documental dedicado a la vida y obra de Saturnino Herrán, uno de los artistas más representativos del arte mexicano de principios del Siglo 20.

La actividad permitió complementar la experiencia de apreciación artística con una mirada a la trayectoria y legado del pintor, en un ambiente de convivencia que incluyó la entrega de palomitas a los asistentes.

Con el programa Pieza del Mes, el Museo de Arte de Sinaloa busca acercar al público a las obras que integran su acervo, fomentando una relación más cercana con el arte a través de la observación, la reflexión y el descubrimiento.

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