‘Todo en su tiempo’ invita al público a explorar el universo de la abstracción, en el MASIN

”Todo en su tiempo”, obra del artista Alejandro von Zeschau, que invita al público a detenerse, observar y descubrir los múltiples significados contenidos en una composición abstracta, es la Pieza del Mes del Museo de Arte de Sinaloa.

Realizada en 2014 en técnica mixta y acrílico sobre canvas, la obra que es parte del acervo del Isic-Masin, se caracteriza por un lenguaje visual orgánico construido a partir de líneas finas, curvas, espirales, círculos y patrones que se despliegan sobre una superficie texturizada en tonalidades cálidas.

La presentación fue liderada por Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, invitando a las y los asistentes a acercarse a la pieza y recorrer visualmente cada uno de sus detalles.

Entre las sugerencias planteadas estuvo la búsqueda del propio título dentro de la composición, así como la identificación de formas, figuras y elementos que emergen de este complejo entramado de líneas y símbolos. Asimismo a observar la pieza desde distintas perspectivas y a permitirse una experiencia de contemplación abierta y personal.

A medida que observaban la obra, comenzaron a surgir comentarios espontáneos entre el público. Algunas personas identificaban figuras distintas, mientras otras encontraban referencias a raíces, caminos, organismos vivos o procesos de crecimiento. La experiencia permitió constatar cómo una misma pieza puede generar lecturas diversas y despertar la imaginación de cada espectador.