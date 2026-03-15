Todo listo en Las Labradas para recibir el Equinoccio de Primavera

Este 21 de marzo se celebrará en la zona arqueológica de Las labradas, en el municipio de San Ignacio, el Equinoccio de Primavera, a partir de las 8:00 horas.

Las Labradas es uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado, junto a una playa, en el municipio de San Ignacio a 40 minutos de Mazatlán y dos horas de Culiacán.

Este sitio alberga importantes vestigios prehispánicos grabados en piedra negra volcánica los cuales se encuentran cubriendo toda la costa.

Son llamados petroglifos y entre sus más de 400 diseños diferentes puedes encontrar mariposas, flores, espirales e incluso rostros y se cree que fueron realizados al menos hace dos mil años, pero se desconoce su verdadero significado o quien los realizó.