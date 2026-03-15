Todo listo en Las Labradas para recibir el Equinoccio de Primavera

Este 21 de marzo se celebrará en la zona arqueológica de Las labradas, en el municipio de San Ignacio, el Equinoccio de Primavera, a partir de las 8:00 horas.
Las Labradas es uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado, junto a una playa, en el municipio de San Ignacio a 40 minutos de Mazatlán y dos horas de Culiacán.
Este sitio alberga importantes vestigios prehispánicos grabados en piedra negra volcánica los cuales se encuentran cubriendo toda la costa.
Son llamados petroglifos y entre sus más de 400 diseños diferentes puedes encontrar mariposas, flores, espirales e incluso rostros y se cree que fueron realizados al menos hace dos mil años, pero se desconoce su verdadero significado o quien los realizó.
Por su riqueza histórica y belleza natural cada año se convierte en el punto de reunión de cientos de visitantes que esperan recibir aquí la llegada del equinoccio de primavera que da la bienvenida al cambio de estación y para muchos es una fecha en que se llenan de nuevas energías a través del sol.
Al dar a conocer las actividades del equinoccio de primavera de este año Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, señaló que además del saludo al Sol, que es el ritual del Equinoccio, se ofrecerán diversas actividades culturales y artísticas.
A partir de las 8:00 horas habrá conferencias, temazcal, yoga, rituales de sanación, un área infantil con pintura mural, exposición fotográfica, entre otras actividades.
Destacaron la participación de equipos de Ulama en sus dos modalidades: de antebrazo y de cadera; la jornada académica contará con conferencias y ponencias a cargo de investigadores especializados; así como la ejecución de la danza del venado, rituales de saludo al sol y una sesión de yoga.
Los visitantes podrán acceder a rituales de sanación, un área infantil y la exposición fotográfica sobre el juego de pelota.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes Servando Rojo Quintero, director del Centro INAH Sinaloa; Mario Chávez Noriega, delegado zona sur del Instituto Sinaloense de Cultura; Manuel Delgado Valverde, director de Cultura Municipal del Ayuntamiento de San Ignacio y Carlos Román Ruiz, director de Turismo de San Ignacio.
Programa 21 de marzo
9:00 horas. Inauguración
9:45 - 12:40 horas. Conferencias magistrales
9:45 - 10:45 horas. Exhibición de ulama de antebrazo
11:00 - 11:40 horas. Exhibición de ulama de cadera
12:00 - 13:00 horas. Saludo al Sol (Ritual Equinoccio)
13:00 - 13:30 horas. Danza del Venado
16:30 - 17:30 horas. Sesión de yoga