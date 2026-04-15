Todo listo, para el 41 Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Regresa el Festival de Cine de Guadalajara en su edición número 41, que se consolida como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina y una de las principales plataformas para el cine mexicano e internacional.

El FICG es el festival de cine más sólido de Latinoamérica y más antiguo de México, y en todos estos años ha mentido el compromiso de difusión y disfruta de la cultura cinematográfica mediante diferentes actividades que recuerdan que el cine es arte, diversión, industria y entretenimiento.

La edición número 41 del Festival Internacional de Cine Guadalajara

Como cada año el festival reunirá celebridades, cineastas, profesionales de la industria audiovisual y grandes propuestas de cine nacional y mundial con las que el público podrá conectar en casi 30 sedes. Esta vez el país invitado será Chile.

“La Universidad de Guadalajara ha mantenido históricamente un compromiso muy importante con el séptimo arte a través de la investigación científica, la investigación humanística, pero también a través de la formación de profesionales en apreciación del mismo, en la realización de películas y todo lo que concierne a este importante arte. Para nosotros es muy importante que este evento refrende esa vocación de la universidad por el cine, por la imaginación, por la estética, pero también la crítica”, expresó Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo en representación de Karla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara.

Las categorías presentes en esta edición son:

Premio Mezcal.

Largometraje iberoamericano de ficción.

Largometraje iberoamericano documental.

Premio Maguey.

Hecho en Jalisco.

Cine Sociambiental.

Largometrajes de Animación.

Cine de género.

Cortometraje iberoamericano.

Premio Rigo Mora.

Al igual que otras ediciones, en esta también se premiará y homenajeara las trayectorias de personas que hacen posible el cine desde diferentes trincheras, en esta edición serán:

Director, guionista y productor estadounidense Darren Aronofsky, conocido por películas como Réquiem por un sueño (2000) y El cisne negro (2010).

Luisa Huertas: la actriz mexicana recibirá el Mayahuel de Playa al Cine Mexicano por sus más de 50 años de trayectoria.

Secretaria Técnica y Ejecutiva del Programa Ibermedia, Elena Vilardell (Homenaje Industria FICG).

Lola Dueñas: la actriz española que destaca en filmes de Pedro Almodóvar como “Hable con ella” (2002), “Los abrazos rotos” (2009) y “Los amantes pasajeros” (2013).

Las galas benéficas

Dentro de los imperdibles de esta edición destacan las galas a beneficio, en las que lo recaudado de taquilla se destina a diferentes asociaciones, entre ellas:

Danza Aptitude Arte y Discapacidad, A.C.

Colectivo Pro Derecho de la Niñez, A.C.

Cruz Rosa, A.C.

Juntos Cambiando Vidas, A.C.

Mi Gran Esperanza, A.C.

Fundación PAS, A.C.

Terapia Integral para Niños con Autismo, A.C.

En este caso los boletos tienen un costo de 250 pesos y pueden adquirirse en taquillas de la Cineteca Universidad de Guadalajara o desde la página web del recinto.

¿Cuándo empieza?

La edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara se llevará a cabo desde este 17 de abril hasta el 25 de abril. La inauguración se realizará en el Auditorio Telmex y la clausura en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

La cinta seleccionada para dar inicio al festival es Moscas, de Fernando Eimbcke, la reciente ganadora del Premio del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale).