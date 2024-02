Con la participación de las cantantes sinaloenses Perla Orrantia, Margarita Tizoc, Yolanda Orrantia, Sheyla y Flor de María, este jueves 29 a las a las 19:30 horas y domingo 3 de marzo a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, se llevará a cabo el concierto Céline Sinfónico, el único homenaje oficial a Celine Dion, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la dirección artística de Alexandre Da Costa.

El programa lo presentó el maestro Da Costa, director huésped de la OSSLA, acompañado de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Ricardo Rodríguez, gerente de la Orquesta, y las cinco vocalistas participantes.

Avilés Ochoa comentó que con este concierto se abre una nueva etapa a través de los directores huésped.

“Con Da Costa establecimos una alianza con base en la cual dio una master class gratuita a alumnos y maestros de la Escuela Superior de Música, y este jueves tendremos el concierto sobre Céline Dion, cuyos derechos no sé cuánto cuesten, pero no vamos a pagar gracias a las relaciones de Da Costa”.

Agregó que este es un evento que permitirá tener recursos que permitan alimentar la actividad de la Orquesta.

“Mejorar algunas cosas, por lo que agradezco a estas talentosas cantantes sinaloenses que se suman a este esfuerzo y agradezco a Da Costa por apoyarnos a la tarea de descentralizar la actividad cultural en el estado”, dijo el director del Isic.

A su vez, Alexandre Da Costa expresó que este es un proyecto que lleva dos años desarrollando con la aprobación del equipo de Céline Dion, y lo más importante, de su familia, con la que tiene una relación de más de 20 años, y que su paisana Céline se ha convertido en una embajadora de la cultura de lo que es Quebec.

Perla Orrantia dijo que cuando le llegó la invitación sintió un reto muy grande.

“Y cuando supe quién dirigía me dije ‘esto no me lo pierdo’. Mi hijo es estudiante de violín y usted, maestro, es su inspiración”.

Sheyla Tadeo dijo que será un evento espectacular en el que grandes cantantes se unen para este proyecto.

“Me siento muy orgullosa de compartir la música de Celine amorosamente, a mi modo, como yo sé”.

El programa se integra con canciones que se han hecho famosas en la voz de la cantante canadiense como son Destin, Love can move mountains, D’amour ou d’amitié, Beauty and the Beast, It’s all coming back to me, S’il suffisait d’aimer, The Prayer, All by myself, Show must go on, Je sais pas, To love you more, Vole, I’m alive, Because you loved, The power of love, I Surrender y por supuesto, My heart will go on, entre otras.

Los boletos

Es el programa No. 8 de la Primer Temporada 2024 de la OSSLA, y los boletos ya están a la venta en forma presencial y en línea, en el portal kinetick.com, a un costo de 300 pesos en la planta baja, 200 en el mezanine de la planta alta y 100 pesos en el balcón.

También pueden adquirirse en las taquillas de teatro Pablo de Villavicencio, Estadio Dorados de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas, o del Teatro MIA, de lunes a viernes de 11.00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.