Todo listo para el tercer Encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro

A partir de este viernes 13 y hasta el domingo 15 de marzo, el 3° Encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro, se llevará a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán.

El encuentro está dirigido a cronistas e historiadores de asociaciones formales, así como a investigadores independientes y especialistas interesados en presentar trabajos relacionados con procesos de conquista, colonización y evangelización; historia comparativa regional; fundación de pueblos y ordenamientos territoriales; personajes ilustres y temas libres vinculados con la memoria histórica de sus comunidades.

Durante las tres jornadas en el Museo de Arte de Mazatlán se desarrollarán ponencias, conferencias magistrales, presentaciones de libros y actividades culturales, consolidando este espacio como un punto de encuentro para el análisis historiográfico y el fortalecimiento de la memoria regional.

El evento es organizado por La Crónica de Sinaloa A.C., en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Isic, el Ayuntamiento de Mazatlán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Además de contar con la participación de asociaciones civiles y organismos especializados como La Crónica de Nayarit, la Asociación de Cronistas Sonorenses (ACROS), la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango, la Sociedad Sinaloense de Historia y la Sociedad Sonorense de Historia.