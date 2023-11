La escritora mazatleca Consuelo Campos presentó en Casa Haas su ópera prima “Pepillo”, un libro infantil donde el cocodrilo protagonista ‘siempre mete la pata’ para afrontar la adversidad y la realidad en el mundo real.

Fue una tarde memorable para la escritora y para decenas de personas de todas las edades presentes en este encuentro literario.

Acompañada por la poeta Lupita Cárdenas, la autora y la responsable de la presentación develaron los secretos del cuento ilustrado por Alejandra de la Selva, una obra dirigida a niños y adultos que permite aprender de este simpático reptil.

“Yo creo que ‘Pepillo’ no solo es una historia para niños, es una historia que habla de todos nosotros, creo que todos hemos sido ‘Pepillo’ alguna vez, todos nos hemos sentido fuera de lugar, todos alguna vez hemos sentido que no somos felices y que a pesar de que intentamos las cosa no salen como nos gustaría y como explica la historia ‘Pepillo’ se educó para vivir en un zoológico, y al salir se enfrentó al reto mayor que es la vida misma”, indicó la autora.

En la historia, tras graduarse de la granja de cocodrilos, el soñador y pequeño ‘Pepillo’ deberá enfrentarse a la aventura más grande de todas, la vida, puede que las cosas no siempre vayan como uno las plantea, pero solo en sus patas está su verdadero destino, entonces salta a la aventura en busca de alcanzar sus sueños, el tesoro más grande del mundo, la felicidad.

Luego de la interesante charla llegó la ronda de preguntas y respuestas, donde con simpatía Consuelo Campos afirmó que este cuento le llevó un día de construcción, pero muchos meses de corrección, hasta llegar a la presentación, agradeciendo a la maestra María Muñiz, coordinadora de la presentación en el marco del programa Jueves Literario, por nunca soltarla en este mundo de la literatura.

Al final de las preguntas la maestra María Múñiz, agradeció la presencia de todos y concluyó con la entrega de reconocimientos a las ponentes, para después iniciar con la firma de autógrafos y dedicatorias a quienes compraron el libro en exhibición.