Toma las calles la tambora en la segunda manifestación del Carnaval

Los mazatlecos volvieron a vibrar al ritmo de la música sinaloense con lo que fue la segunda manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

La caravana carnestolenda se convirtió en una auténtica fiesta popular que desbordó alegría, identidad y participación ciudadana a lo largo de las principales avenidas del puerto.

Desde las cuatro de la tarde, el contingente carnavalesco inició su recorrido sobre la avenida Leonismo Internacional, avanzando por Avenida de los Deportes, Ejército Mexicano, Aquiles Serdán, Miguel Alemán, Olas Altas y Ángel Flores, hasta culminar en la Plazuela República, donde la música y el ánimo festivo continuaron entre aplausos y porras.

A lo largo del trayecto, las personas que se encontraban en las banquetas se sumaron al ambiente festivo, con sus saludos espontáneos a los candidatos y candidatas, demostrando que el Carnaval es una expresión cultural que se vive y se transmite de generación en generación en el puerto.

El confeti flotando en el aire y la música de tambora marcaron el paso del contingente, mientras personajes emblemáticos como la Gaviota, El Niño y el Arlequín Hanz aportaban color, simbolismo y sonrisas al recorrido.

Durante la manifestación participaron integrantes del cortejo real del Carnaval de Mazatlán 2025, la Reina del Carnaval, Lucero Lizárraga encabezó la caravana; seguida del Rey de la Alegría, Brayan Durán, Sergio Osuna y Roberto Castro Sedano, Príncipe y Marqués, respectivamente.

Continuaron, las pequeñas Ángela Salazar y Ximena Lizárraga, Reina Infantil y Reina de la Poesía.

Todos recibieron muestras de cariño y aplausos a su paso, reafirmando su papel como embajadores de la máxima fiesta porteña. En el desfile Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales, no pudo asistir, sin embargo, estuvo presente en Cabildo.

Entre ovaciones y muestras constantes de apoyo, avanzaron las candidatas a Reina del Carnaval, Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella V. Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García, quienes recibieron porras, aplausos y mensajes de aliento del público que se congregó a lo largo del recorrido.

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por las aspirantes a Reina Infantil, Eileen Cruz, Noelia Vega y Elisa Gutié, quienes despertaron ternura y entusiasmo entre los asistentes, reflejando el carácter familiar que distingue a la máxima fiesta del puerto.

La alegría se intensificó con la participación de los candidatos a Rey de la Alegría, Víctor Joel, Romeo Antonio, Guillermo Orrante y Javier Osuna “El Chiras”, quienes imprimieron carisma y energía festiva, interactuando con el público y contagiando el espíritu carnavalesco a su paso.

Las porras y comparsas, acompañadas por la inconfundible música de tambora, mantuvieron vivo el ritmo durante todo el recorrido. Estudiantes, maestros, comerciantes, trabajadores y visitantes se sumaron al festejo con aplausos, saludos y sonrisas.

Recibimiento

En Sala de Cabildo, el Cortejo Real actual, así como los aspirantes a las coronas del Carnaval 2026, fueron recibidos por la Alcaldesa Estrella Palacios, y por Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quienes les desearon el mejor de los éxitos.

Elección

El próximo 23 de enero se efectuará la elección del Rey del Carnaval y la Reina Infantil, en un evento que se efectuará en la Plazuela República, a las 18:00 horas. La elección de la Reina del Carnaval se tiene prevista para el sábado 24 de enero, a las 19:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.