$!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa

Un bosque, un parque, un pueblo, una fiesta; el cielo, el espacio, un rostro propio o el de alguien más se reúne en la exposición “Sin Marco”, inaugurada en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, en la que participan alrededor de 60 jóvenes artistas.
En ella, comparten su manera de ver y entender el mundo a través de paisajes, retratos, autorretratos y esculturas
La muestra, impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud y organizada por la artista y estudiante de Artes Visuales María José Vázquez Esparza, reúne a jóvenes que se encuentran en formación artística y que encontraron en esta convocatoria un espacio para experimentar con diferentes técnicas y conceptos.
Escenarios cotidianos e imaginarios, naturaleza, figura humana, espacios conocidos y aquellos que parecen pertenecer a otros mundos.
La diversidad de propuestas responde al carácter libre de la convocatoria, que no estableció una temática ni una línea artística específica.
Durante la inauguración, María José Vázquez Esparza, compartió que llevar las propuestas de estudiantes al Masin tiene un significado especial, no solo por el espacio que las recibe, sino por la posibilidad de que quienes están comenzando su trayectoria se atrevan a participar en convocatorias y mostrar públicamente lo que hacen.
“Para mí es una oportunidad como estudiante de artes y próximamente artista visual, poder estar llevando a cabo estos eventos en un lugar tan importante para nosotros que somos los artistas”, expresó.
La mayoría de los participantes, explicó, son estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la UAS, incluidos jóvenes que apenas cursan los primeros años de su formación.
“Me encanta este entusiasmo desde que entran en primer año, desde que están en segundo, desde que están estudiando, que se animen a participar en todas estas convocatorias”, señaló.
Beatriz Adriana Valdez Beltrán, directora del Instituto Municipal de la Juventud, compartió que la idea es generar espacios para que los jóvenes puedan mostrar su talento.
“Mi idea era darle como un enfoque a los jóvenes con el tema libre”, comentó Valdez Beltrán, quien reconoció el trabajo de Vázquez Esparza y de los colaboradores que hicieron posible la exposición.
La directora del IMJU destacó además la importancia de que los jóvenes tengan espacios para expresarse y participar en proyectos que no se limiten a una sola disciplina.
“Tratamos de abarcar todos los temas posibles”, dijo al invitar a los jóvenes a participar en las distintas convocatorias del instituto.
Durante el evento, se reconoció el trabajo del equipo curatorial y museográfico integrado por Paulina Félix, Han Rivera Yee, Silvia Centeno Félix, Alicia Camacho Montoya y Alejandro Díaz Lugo, además de María José Vázquez Esparza.
También se entregaron reconocimientos a los artistas participantes.
Los participantes:
Erick Quiñónez
Carlos Berrelleza
Antony Lara
Erick Sáinz
Melany Soto
Insel Armenta
Sasha Guerrero
Rosalía Campos
Ana Ledezma
Jesús Manuel Sánchez
Mario Petriz
Paulette López
Aristóteles Moreno
Luis Alberto Ocampo
Alejandra González
Patricia Uzeta
Angela López
Silvia Centeno
Ana Sofía Reyes
María José Vázquez
Han Rivera
Frank Aguirre
Miguel Gálvez
Donna Sinay
Paulina Cessna
Erick Higuera
Lilith Barranco
Katerin Loaiza
Jesús Alberto Sánchez
Ivanna Payán
Flor Frías
Paulina Félix
Ivanna Velázquez
Hikuri Báez
Emma Álvarez
Martín Ramírez
Fernanda Valenzuela
Ximena Arreola
Angela Santos Tania González
Alejandro Sicairos
Salvador Chávez
María Alejandra Beltrán
Zoé Castillo “
Cindy García
Saúl Camacho
Isis Meza
Samantha López
Renata Luna
América Beltrán
Omar Martínez
Sandra Favela
Renata Gastélum
Williams Soto
Sandra Inzunza
Alejandro Díaz
Alicia Camacho
Yuliana Castillo
Nuvia Romero