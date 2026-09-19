$!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa

Un bosque, un parque, un pueblo, una fiesta; el cielo, el espacio, un rostro propio o el de alguien más se reúne en la exposición “Sin Marco”, inaugurada en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, en la que participan alrededor de 60 jóvenes artistas.

En ella, comparten su manera de ver y entender el mundo a través de paisajes, retratos, autorretratos y esculturas

La muestra, impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud y organizada por la artista y estudiante de Artes Visuales María José Vázquez Esparza, reúne a jóvenes que se encuentran en formación artística y que encontraron en esta convocatoria un espacio para experimentar con diferentes técnicas y conceptos.

Escenarios cotidianos e imaginarios, naturaleza, figura humana, espacios conocidos y aquellos que parecen pertenecer a otros mundos.

La diversidad de propuestas responde al carácter libre de la convocatoria, que no estableció una temática ni una línea artística específica.

Durante la inauguración, María José Vázquez Esparza, compartió que llevar las propuestas de estudiantes al Masin tiene un significado especial, no solo por el espacio que las recibe, sino por la posibilidad de que quienes están comenzando su trayectoria se atrevan a participar en convocatorias y mostrar públicamente lo que hacen.

“Para mí es una oportunidad como estudiante de artes y próximamente artista visual, poder estar llevando a cabo estos eventos en un lugar tan importante para nosotros que somos los artistas”, expresó.

La mayoría de los participantes, explicó, son estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la UAS, incluidos jóvenes que apenas cursan los primeros años de su formación.

“Me encanta este entusiasmo desde que entran en primer año, desde que están en segundo, desde que están estudiando, que se animen a participar en todas estas convocatorias”, señaló.

Beatriz Adriana Valdez Beltrán, directora del Instituto Municipal de la Juventud, compartió que la idea es generar espacios para que los jóvenes puedan mostrar su talento.

“Mi idea era darle como un enfoque a los jóvenes con el tema libre”, comentó Valdez Beltrán, quien reconoció el trabajo de Vázquez Esparza y de los colaboradores que hicieron posible la exposición.