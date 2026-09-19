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Arte Joven

Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa

La exposición reúne en el Museo de Arte de Sinaloa a creadores, en su mayoría estudiantes, que exploran técnicas, conceptos y formas de mirar el mundo sin una temática predeterminada
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
19/09/2026 15:42
19/09/2026 15:42

Un bosque, un parque, un pueblo, una fiesta; el cielo, el espacio, un rostro propio o el de alguien más se reúne en la exposición “Sin Marco”, inaugurada en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, en la que participan alrededor de 60 jóvenes artistas.

En ella, comparten su manera de ver y entender el mundo a través de paisajes, retratos, autorretratos y esculturas

La muestra, impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud y organizada por la artista y estudiante de Artes Visuales María José Vázquez Esparza, reúne a jóvenes que se encuentran en formación artística y que encontraron en esta convocatoria un espacio para experimentar con diferentes técnicas y conceptos.

Escenarios cotidianos e imaginarios, naturaleza, figura humana, espacios conocidos y aquellos que parecen pertenecer a otros mundos.

La diversidad de propuestas responde al carácter libre de la convocatoria, que no estableció una temática ni una línea artística específica.

Durante la inauguración, María José Vázquez Esparza, compartió que llevar las propuestas de estudiantes al Masin tiene un significado especial, no solo por el espacio que las recibe, sino por la posibilidad de que quienes están comenzando su trayectoria se atrevan a participar en convocatorias y mostrar públicamente lo que hacen.

“Para mí es una oportunidad como estudiante de artes y próximamente artista visual, poder estar llevando a cabo estos eventos en un lugar tan importante para nosotros que somos los artistas”, expresó.

La mayoría de los participantes, explicó, son estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la UAS, incluidos jóvenes que apenas cursan los primeros años de su formación.

“Me encanta este entusiasmo desde que entran en primer año, desde que están en segundo, desde que están estudiando, que se animen a participar en todas estas convocatorias”, señaló.

Beatriz Adriana Valdez Beltrán, directora del Instituto Municipal de la Juventud, compartió que la idea es generar espacios para que los jóvenes puedan mostrar su talento.

“Mi idea era darle como un enfoque a los jóvenes con el tema libre”, comentó Valdez Beltrán, quien reconoció el trabajo de Vázquez Esparza y de los colaboradores que hicieron posible la exposición.

  • $!La muestra incluye también escultura.
    La muestra incluye también escultura. ( Foto: Tessa Velázquez)
  • $!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa
  • $!Artistas participaron con autorretratos.
    Artistas participaron con autorretratos. ( Foto: Tessa Velázquez)
  • $!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa
  • $!Equipo organizador, curatorial y de museografía.
    Equipo organizador, curatorial y de museografía. ( Foto: Tessa Velázquez)
  • $!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa
  • $!Toman jóvenes artistas el Masin con libertad creativa
  • $!Paisajes de la naturaleza y cotidianidad se exhiben en la exposición.
    Paisajes de la naturaleza y cotidianidad se exhiben en la exposición. ( Foto: Tessa Velázquez)
  • $!La obra ‘Contrastes’, de María Alejandra Beltrán.
    La obra ‘Contrastes’, de María Alejandra Beltrán. ( Foto: Tessa Velázquez)
  • $!Artistas posan en junto a su obra.
    Artistas posan en junto a su obra. ( Foto: Tessa Velázquez)

La directora del IMJU destacó además la importancia de que los jóvenes tengan espacios para expresarse y participar en proyectos que no se limiten a una sola disciplina.

“Tratamos de abarcar todos los temas posibles”, dijo al invitar a los jóvenes a participar en las distintas convocatorias del instituto.

Durante el evento, se reconoció el trabajo del equipo curatorial y museográfico integrado por Paulina Félix, Han Rivera Yee, Silvia Centeno Félix, Alicia Camacho Montoya y Alejandro Díaz Lugo, además de María José Vázquez Esparza.

También se entregaron reconocimientos a los artistas participantes.

Los participantes:

Erick Quiñónez

Carlos Berrelleza

Antony Lara

Erick Sáinz

Melany Soto

Insel Armenta

Sasha Guerrero

Rosalía Campos

Ana Ledezma

Jesús Manuel Sánchez

Mario Petriz

Paulette López

Aristóteles Moreno

Luis Alberto Ocampo

Alejandra González

Patricia Uzeta

Angela López

Silvia Centeno

Ana Sofía Reyes

María José Vázquez

Han Rivera

Frank Aguirre

Miguel Gálvez

Donna Sinay

Paulina Cessna

Erick Higuera

Lilith Barranco

Katerin Loaiza

Jesús Alberto Sánchez

Ivanna Payán

Flor Frías

Paulina Félix

Ivanna Velázquez

Hikuri Báez

Emma Álvarez

Martín Ramírez

Fernanda Valenzuela

Ximena Arreola

Angela Santos Tania González

Alejandro Sicairos

Salvador Chávez

María Alejandra Beltrán

Zoé Castillo “

Cindy García

Saúl Camacho

Isis Meza

Samantha López

Renata Luna

América Beltrán

Omar Martínez

Sandra Favela

Renata Gastélum

Williams Soto

Sandra Inzunza

Alejandro Díaz

Alicia Camacho

Yuliana Castillo

Nuvia Romero

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