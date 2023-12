Agregó que el personaje de Lupita, lo fue descubriendo a través de la ciudad y de sus familiares, la cual la inspiró a tener una necesidad personal, y como ciudadana de conocer mucho más Culiacán y recuperar esas memorias que había perdido tras la muerte de su madre.

“Lupita es un personaje icónico conocida por haber abandonado su rol de madre, esposa, de hija, de todos estos compromisos que ella tenía, por lo que yo me vi muy emparentada con ella, lo que me llevó a ver como artista visual todos los alcances que este personaje tiene, adentrándome en la costura, el bordado, el diseño, en la moda, todo esto para darle un perfil y mayor personalidad a este personaje en el me transformo este día”.

Romero comentó también que fue en el 2015 cuando decide abrir una invitación colectiva a mujeres, logrando reunir hasta 60 mujeres vestidas de novia realizando el recorrido de La Novia de Culiacán, contando ya con un archivo histórico importante de este proyecto cultural, en el que han participado colegas artistas, escritoras, actrices, bailarinas, entre muchas otras, festejando así su historia y memorias.

“Algo que tiene este proyecto cultural de La Novia de Culiacán, es que es la mujer sinaloense la gran protagonista, por ello la idea es que para este 22 de diciembre, salgan a la calle vestidas de novia, para que digan, ‘Yo también soy La Novia de Culiacán’ y así recuperar juntas estas memorias”.

Para esta nueva edición, se espera la participación de muchas mujeres, por lo que la invitación está abierta a que acudan a las 10:00 de la mañana a la escalinata de Catedral, para salir a las 11:30 rumbo a la calle Ángel Flores, para llegar al Mercado Garmendia, para posteriormente seguir al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, para seguir hasta el edificio central de la UAS, y continuar por la plazuela, y seguir por la calle Rosales, deteniéndose en el Archivo Histórico, hasta llegar a la calle Rubí, donde todo se detiene para verlas pasar.