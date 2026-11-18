Los niños disfrutaron la presentación de “Neto Rebollo y el robo del código secreto”, obra del escritor Toño Malpica, en la Feria del Libro Los Mochis 2026. La historia de un niño que habla con animales busca despertar el interés por la lectura.

Con humor, misterio y situaciones inesperadas, la obra introduce a Neto, un estudiante de quinto de primaria con la habilidad especial de comunicarse con los animales, quienes le responden. Las ilustraciones de Trino complementan esta aventura.

La obra, con ilustraciones de Trino y una trama llena de ocurrencias, busca demostrar que leer puede ser una aventura para los lectores, señalaron promotores de la lectura durante el evento.

La trama presenta a Neto, un niño de quinto de primaria con la habilidad especial de comunicarse con los animales y recibir respuestas.