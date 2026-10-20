Traerá Kany García una velada musical especial a Mazatlán con su tour ‘Puertas Abiertas’

Con un espectáculo completamente en vivo y un repertorio que incluirá sus colaboraciones con Carín León, la cantautora puertorriqueña Kany García, se presentará el próximo 30 de octubre en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, como parte de su gira internacional ‘Puerta Abierta Tour 2026’, anunciaron autoridades y organizadores.

El concierto está previsto para iniciar entre las 21:00 y 21:30 horas, sin ningún artista para su apertura, lo que marcará como el inicio de tres presentaciones consecutivas en Sinaloa, siendo el puerto su primer destino, seguido por Culiacán y Los Mochis.

Jesús Peraza, participante de la organización del concierto, señaló que la presentación tendrá una duración estimada de entre una hora y una hora con 45 minutos, tomando como referencia los espectáculos ofrecidos en otras ciudades.

“No va a haber ningún artista antes que ella. Va a empezar más o menos nueve, nueve y media el concierto. Decirles que Kany está muy contenta por venir a Mazatlán. Ella recientemente ha tenido dos colaboraciones con Carín León, van a ser parte de las canciones que va a interpretar ese día”, comentó.

Peraza sostuvo que la incursión de la artista en el regional mexicano representa una oportunidad para acercar esas canciones al público sinaloense, al adelantar que la cantante interpretará temas de sus colaboraciones con Carín León.

“Creo que es una buena oportunidad para que en la cuna de la banda se escuchen más fuerte que nunca las canciones de Kany García”, dijo.

En lo que respecta a la posibilidad de contar con invitados especiales, señaló que esos detalles dependen de la artista y de su logística, por lo que no confirmó ninguna participación.

Por otro lado, aseguró que se ha registrado una respuesta favorable en la venta de entradas y que varias zonas están próximas a agotarse, pese a que la gira contempla tres fechas en el estado.

“Ahorita ya hay varias zonas que ya están por agotarse. Ha sido una respuesta muy buena, a pesar de que va a estar en tres ciudades aquí en Sinaloa, como la de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis”, manifestó.

En lo que respecta al hecho de mantener el concierto mientras otros eventos han sido cancelados, Peraza defendió la importancia de ofrecer espacios de entretenimiento a la población.

“La gente necesita ahorita este tipo de eventos para sacarse un poquito de lo que está pasando y ver de mejor manera Sinaloa. Que la gente vea que somos gente alegre, gente buena y que aquí se celebra siempre con cualquier tipo de artista que quiera venir”, expresó.

En materia de seguridad, durante la conferencia Alí René Zamudio Garza, destacó que habrá un operativo para el concierto, como parte de las medidas que se despliegan en los eventos masivos de Mazatlán.

“Para este y todos los eventos que se realizan masivos en Mazatlán, se despliega un operativo de seguridad y la seguridad está garantizada sin ningún problema”, declaró.

Asimismo, el funcionario reconoció la confianza de los empresarios y la participación de las empresas patrocinadoras para concretar el concierto y ofrecer promociones al público.

“Es un evento con una artista de talla internacional. Agradecemos al empresario que la trae, la confianza en nuestra ciudad y a las empresas patrocinadoras que están poniendo esta promoción para que más personas puedan asistir a este evento”, manifestó.

Por su parte, José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, destacó que la dependencia brinda facilidades para la realización de espectáculos y otras actividades relacionadas con el turismo de reuniones.

Finalmente, Carlos Eduardo Rodríguez, gerente general de RSN Mazatlán, destacó que la empresa contará con promociones especiales que permiten obtener un cuarto boleto gratis al comprar tres entradas, beneficio que se aplica automáticamente en la plataforma de Boleterama, así como una promoción de boletos al 2x1, vigente únicamente durante 48 horas, para las zonas Plata Lateral, Oro Lateral y VIP Lateral.

Los boletos están disponibles en boleterama.com y en la taquilla ubicada frente al cine de Plaza Acaya, que atiende de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas, así como también adelantaron que en los próximos días abrirán un punto de venta en el propio CUM.

Los precios anunciados son de 3 mil 24 pesos en Diamante, 2 mil 240 en Platino, mil 848 en VIP Central, y mil 120 en VIP Lateral, Oro Central y Oro Lateral.

En el caso de Plata Central se informó una tarifa de 784 pesos, mientras que para Plata Lateral el costo será de 560 pesos.