Todas las canciones que escribió durante dos años de encierro, las traerá Alejandro García “Virulo” a Sinaloa, como parte de la gira por México del espectáculo Crónicas de la Pandemia. Dos serán las presentaciones: el 3 de febrero en Guamúchil y el 4, en Culiacán.

En esta ciudad, el espectáculo es organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, el Tatuas- Un Público se Prepara A.C., y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán y será en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, a las 19:00 horas.

“Si yo no hubiera pasado estos tiempos tormentosos en Cuba. No habría hecho el disco Crónicas de la Pandemia. No habría grabado con Buena Fe, con el septeto Nacional, con Kelvis Ochoa, con Pancho Amat, con la Sinfónica Nacional, con el Coro de Digna Guerra, con Ray Fernández, con Cándido Fabré, y con tantos otros músicos maravillosos de mi Cuba adorada. Posiblemente tampoco habría escrito este espectáculo”, escribió el comediante en sus redes sociales.

Crónicas de la Pandemia, añade, sólo pretende cantar y comentar las canciones que escribí durante estos dos años de encierro y aprovechar los arreglos e interpretaciones de una selección de músicos extraordinarios de Cuba, que grabaron en el disco.

“Después de las canciones nuevas, quiero hacerle un homenaje a mi querido amigo Rolando Valdés, que me acompañó con sus percusiones durante más de 30 años, y que falleció recientemente por secuelas de la Covid-19”, escribió.

“Por eso estaré solo en esta presentación, el vacío que deja Rolandito en mi corazón nunca lo podrá llenar nadie. Y todavía no estoy preparado para compartir el escenario con otros músicos”.