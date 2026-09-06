$!Transforma Fernanda Cuén su dolor personal en resistencia, a través de su música

A través de la música se pueden aprender lecciones, las canciones, incluso en una tierra torcida, pueden hacer florecer cosas increíbles, eso lo sabe muy bien Fernanda López Cuén, conocida en el gremio artístico local como ‘LAmenor’, una joven que con su música supo convertir su dolor en resistencia, y que recientemente fue seleccionada para recibir el apoyo del PECDA. Fernanda es una cantante, una artista urbana que suele mostrar su talento en cualquier tipo de espacio, desde el interior de un camión urbano, en el que su música busca resaltar por encima de los ruidos del motor, la charlas de la gente sumida en su rutina, hasta en bares, festivales musicales, y muchos otros más, convirtiendo esos espacios en un escenario efímero, rompiendo con sus acordes la monotonía. La joven de 30 años, de imagen extrovertida y sonrisa franca, se define como cantautora independiente de folk, que hoy ve reconocido su trabajo, al haber sido seleccionada para recibir el estímulo económico entregado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico.

La artista independiente cuenta con 10 años dentro de la música.

Una mujer que se infiltra en la cotidianidad más áspera de la ciudad, un ejemplo de cómo a raíz de una tragedia personal, supo canalizarla para transformarse en lo que hoy es: una artista, dentro de lo que ella llama un género fluido, llena de intenciones puras, un género que está en función del músico. “A través de mi música yo cuento mis historias, decir una que otra cosa que traiga ahí atorada en el pecho. Es un proyecto que ya tiene bastante años, debuté en 2017 en un programa que realiza el Instituto Sinaloense de Cultura, llamado It’s Free, y de ahí hemos estado insistiendo en que este proyecto salga adelante, porque es algo de lo que yo quisiera vivir mi vida entera, de la música, el arte el teatro”, señaló. Su vena artística, dijo, le viene de familia, empezando por su madre y sus tías, quienes, asegura, cantaban hermoso, compartiendo su talento en el coro de la iglesia en Culiacancito, donde Fernanda vivió su niñez, y experimentó sus primeros acercamientos a la música.

“Yo me defino como una mujer tragicómica, disidente en mi aspecto, en mi manera de pensar y la manera en la que habito mi sexualidad. ‘LAmenor’, no puedo decir que sea 100 por ciento un personaje que suele apoyarse en las máscaras, y así evitar espacios, situaciones e incluso personas”. A través de su música, resaltó, busca en estos tiempos llenos de mucho odio, miedo, encontrando la manera de desarmarse, mostrar su vulnerabilidad, algo que según ella, se ha perdido mucho, encontrando la necesidad de mostrar que siente, que cuesta hacerse el duro o dura, fingir que se es ajeno al dolor. En la música Fernanda encuentra su canalizador, dejando salir esos momentos de dolor, de sufrimiento, usando al folk como una válvula de escape, tras la pérdida de sus padres, convirtiéndose en su momento canónico y que le cambió la vida por completo, dejándole un dolor que no puede describir con palabras, pero sí a través de sus canciones, mostrando su vulnerabilidad y sensibilidad. “Siento que es algo que no puedes explicar en palabras ni intentar alertar a otras personas sobre esa situación porque se vive y se en carne propia, me cuesta mucho trabajo entender también cuando las personas no tienen una buena relación con sus padres porque la mía fue muy buena y hay algo ahí que me mantiene vulnerable para siempre, yo los estoy extrañando siempre y me siento sola, pero nos empeñamos a que esa soledad se vuelva más amena”.

Próximamente espera lanzar un EP con varios temas de su autoría.

El apoyo del PECDA es la primera vez que lo recibe, después de cuatro años de haberlo intentado presentando proyectos que finalmente no fueron elegidos. Uno de ellos, recordó, fue un proyecto sobre canciones en las rutas de los camiones, -porque se dice una cantante profesional del camión-, espacio donde le emociona mucho compartir su talento, viendo como su injerencia en este espacio transforma el camión en una especie de escenario pasajero. Otro fue cuando presentó una analogía del tema de la Muñeca fea, de Gabilondo Soler Cri Cri, con la que hace una crítica a los roles de género, y gestión de la tristeza. El poder de la resiliencia Aunque fue un proyecto que no fue aceptado tampoco, Fernanda sí lo materializó en un EP, el cual está trabajando con su casa productora, el cual llevará por título La muñeca fea, y que está en un 90 por ciento de su desarrollo, y que estará compuesto por cinco o seis temas, todos compuestos por ella, dándole al conocido tema de Cri Cri, una versión regionalizada y con un toque norteño. Tras varios intentos, finalmente, recibe este estímulo como artista creativo, gracias a su proyecto de dos canciones, bajo el título de Una Tierra Torcida, inspirada en la milpa, un sistema agrario antiquísimo, el cual combina varias especies de plantas que se apoyan entre ellas, las más comunes son el frijol, el maíz y la calabaza. Parte de su proyecto, detalló, habla de hacer una canción para las tres hermanas, el frijol, el maíz y la calabaza, y otra canción para los hermanos productores y agricultores que no la están pasando nada bien, y que no reciben nada por su trabajo.