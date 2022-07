Transmitirán conciertos de la OSSLA durante las vacaciones

Durante estas vacaciones de verano, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes seguirá acompañando a su público en sus hogares con la transmisión de dos conciertos de la Primera Temporada 2022, los días jueves 21 y 28 de julio a las 18:00 horas, a través de la señal de AntenaLince UAdeO, en el canal 12.1 de televisión abierta o 1112 por cable.

De acuerdo con un comunicado del Isic, la programación para esas fechas es la siguiente: este jueves 21 se transmitirá la Sinfonía No. 2, de Ludwig van Beethoven, así como la Sinfonía No. 2 en Do mayor, 2 de Joseph Haydn, y la Sinfonía No. 2, de Alexander Borodin, bajo la dirección artística del Mtro. Miguel Salmón del Real.

Y el jueves 28, el programa se integra con el programa interpretado durante el pasado Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2022, con el Mtro. Rodrigo Sierra Moncayo como director invitado y, como solistas, los jóvenes Gian Marco Ciampa y Abel García Ayala, ganadores de las penúltimas ediciones del Concurso Culiacán de Guitarra.

Si no lo fue a mirar en marzo pasado, esta será una buena ocasión de disfrutar del Concierto de Aranjuez, con el mexicano Abel García Ayala como solista, y del Concierto para guitarra No. 1 en Re mayor opus 99, de Castelnuovo-Tedesco, Con el italiano Gian Marco Ciampa, interpretaciones que dieron mucho de qué hablar en su momento.

El concierto se complementa con la obertura a La tempesta di mare, de Antonio Salieri, y la suite Los pájaros, de Ottorino Respighi, y se podrán disfrutar en casa, en una grabación de excelente calidad por el equipo de televisión de AntenaLince UAdeO de la Universidad Autónoma de Occidente.

Ello es parte del programa de conciertos de la OSSLA, que se estarán transmitiendo hasta el jueves 28 de agosto, todos a las 18:00 horas, por lo que se invita al público a estar pendiente cada jueves, en la transmisión de estos programas, y a revivir los mágicos momentos musicales con una gran Orquesta, bajo la batuta de grandes directores invitados, y con grandes solistas del momento.