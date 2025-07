Traza Ito Contreras ‘La línea de la mancha’ en la GAALS

“Para los que me conocen saben que yo soy mucho de usar iconografía sinaloense, por lo que la idea es crear algo que los sinaloenses podamos llegar a identificarnos, como pueden ser lanchas, pescadores, fauna, entre otros”, subrayó Contreras.

“En esta vida tenemos que hacer las cosas con ese gusto de hacerlo, y considero que es un desperdicio trabajar en algo que no te gusta, sin embargo, si tú trabajas en algo que te emociona cada día, no te das cuenta del paso del tiempo, porque estás disfrutando de esos momentos, y yo quiero seguir trabajando en esto, porque forma parte de mi vida, el que no disfruta lo que hace, está desperdiciando su vida en algo inútil”, resaltó Ito Contreras.

Margarita Félix Torres, jefa del departamento de artes visuales del Instituto Sinaloense de Cultura, detalló que la presencia del artista in situm, brinda la oportunidad al público de estar cerca de él, con la oportunidad de cuestionarlo sobre su obra, su técnica, aprender de él, y así reconstruir la obra del artista, dándole así una nueva interpretación a la misma, mostrándose la verdad, tanto de Ito, como del que la está interpretando.

"Con esta intervención, el público que está cerca del artista, puede conocer para quién pinta el artista, por qué lo hace, sobre los motivos técnicos, el lenguaje, el color, si es una pieza figurativa, abstracta, viviendo así también el artista una mejor cercanía con su público, para quienes se instaló un laboratorio, un taller de pintura, para que ellos comiencen a crear también”, detalló Félix Torres.

Agregó que, Ito Contreras intervendrá uno de los muros de la galería, el cual mide 1.60 x 6.00 metros, en una actividad que forma parte de las actividades por el 50 Aniversario de la institución.