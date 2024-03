Un jubiloso Concierto de Coros a cargo de estudiantes de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, integrados en el Ensamble Escénico Vocal, el Coro Infantil del Isic y alumnos de la clase de Conjuntos Corales, se ofreció en el patio del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, en una velada agradable y con un numeroso público.

El acto contó con la dirección de Mario Velarde, con acompañamiento al piano del maestro Alfredo Chacón, y dio inicio con la participación del Ensamble Escénico Vocal que cantó bellamente la pieza Locus Iste (Este lugar) de Anton Bruckner, y Fina Estampa, de la peruana Chabuca Granda con arreglos de Eduardo Ferraudi, que fueron aplaudidas por los presentes,

Siguieron los alumnos de Conjuntos Corales con dos piezas de una profunda religiosidad como son And the Mother did Deep, un cántico del Stabat mater, de Karl Jenkins, para cerrar con el ¡Gloria!, de Carole Stephens.

Cerró el Coro Infantil del Isic que, acompañado con movimientos corporales y palmadas, interpretó los temas Viva la Música, de Mark Weston, para seguir con Pie Jesu (Niño Jesús), de Víctor C. Johnson; el Canon des Scats, de Piérre-Gérard Verny; Cantate Domino, de Nancy Hill Cobb, y concluir con una canción Kusimama (Stand tall o Estad en pie), de Jim Papoulis, y cantada en suajili (un idioma de África oriental) e inglés.

En Ensamble Escénico Vocal se integra con 17 voces mientras que los alumnos de Conjuntos Corales suman 29 voces, y el Coro Infantil del Isic se integra con 39 voces, que hicieron pasar una grata noche a los asistentes con música religiosa o con buenos mensajes en estos días previos a Semana Santa.