Tres grupos de cámara de la OSSLA se presentan este lunes 20 en el TPV

A partir de este lunes 20 y hasta el 23 de enero se desarrollará el Primer Ciclo de Música de Cámara, con la participación de seis agrupaciones de músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con funciones gratuitas, a las 17:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

De acuerdo con el programa, este lunes se presenta el trío de alientos integrado por Péter Földesi en la flauta, Plamen Petkov en el oboe e Isidro Muñetón en el clarinete, quienes interpretarán el Divertimento para flauta, oboe y clarinete, de Malcolm Arnold, en seis movimientos.

Le siguen el Cuarteto Risoluto, con instrumentos de madera a cargo de Diana Leticia Valdés en las flautas, Emmanuel Castro Romo en el oboe, Jesús Miguel Portillo en el clarinete y Jason Souliere en el fagot, con la pieza Cuarteto de maderas opus 93, de Karl Eduard Goepfart, en tres movimientos.

Finalmente, se presenta el Cuarteto Quinteto, que integran Nathalí García en la flauta, Miguel Ángel Espino en el oboe, Alberto Estrada en el clarinete, y Ascensión Fuentes Campos en el fagot, con la pieza Four Bagatelles, de Andrey Rubtsov.

El martes 21 estará la Camerata Culiacán, con 16 músicos de cuerdas de la OSSLA, quienes tocarán el Divertimento en Fa Mayor, K.138, de Wolfgang A. Mozart; Concerto Grosso para orquesta de cuerdas “Palladio”, de Karl Jenkins; el Danzón No. 4, de Arturo Márquez (con un arreglo para orquesta de cuerdas de Samuel Murillo), y Cumbia Mestiza, de Samuel Murillo.

El miércoles 22, el Ensamble de Cuerdas del Noroeste, con doce músicos de cuerdas de la OSSLA, además de la pianista Aigul Kulova, quienes interpretarán las piezas Concierto para cuerdas en Do menor RV 118, de Antonio Vivaldi; Suite Capriol, de Peter Warlock; Divertimento en Re Mayor K. 136, de Mozart, y Danzas Folclóricas Rumanas, de Bela Bartok.

Finalmente, el jueves 23, el programa estará a cargo de 17 músicos de metales y percusiones de la OSSLA, integrados en la agrupación PercuBrass, quienes interpretarán las piezas Fanfarrria para un hombre común, de Aron Copland; Symphony No. 5 (primer movimiento), de Gustav Mahler; el cuarto movimiento Júpiter, de la suite Los planetas Op 32, de Gustav Holst; March for Timpani and Brass, de B. Heisinger; Fanfare From La Peri, de Paul Dukas; Fogo da Mulata, de Enrique Crespo; Tico tico, de Zequinha Abreu, y Flor sin retoño, de Rubén Fuentes.