Tres sinaloenses se integrarán a la OSIM este verano

El anuncio fue hecho por Juan Avilés Ochoa, director general del Isic y Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, quienes destacaron el talento, entrega y disciplina de estos jóvenes, cuyo logro llena de orgullo a quienes forman parte de la institución cultural.

Tres destacados alumnos de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, Ángela Ximena Torres Fernández, Héctor Sigifredo López Orrantia y Ximena Irízar Martínez, todos ellos alumnos de violín, fueron seleccionados este año para integrar la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), y participar, del 18 de julio al 9 de agosto, en el 34 Campamento de estudios que, además de cursos y convivencia con alumnos de todo el país, incluye una gira de conciertos por algunos estados y cierra con un concierto en el Palacio de Bellas Artes.

Avilés Ochoa dijo que es la tercera ocasión consecutiva que Ángela Ximena, de 17 años, va a este Campamento de estudios y Héctor Sigifredo, de 16, es la segunda, y junto con Ximena, de apenas 14 años, han sido seleccionados para participar en el campamento de la OSIM, a realizarse en Oaxtepec, Morelos, este verano, lo cual sin duda será una grata experiencia para ellos, pues convivirán con los estudiantes de música más talentosos del país y aprenderán con los mejores maestros en una actividad convocada por el Sistema Nacional de Fomento Musical.

Ángela Ximena Torres, es alumna de tercer grado de la carrera de Técnico ejecutante de violín, y Héctor Sigifredo, de segundo grado, ambos son alumnos de la maestra Olena Bogaychuk, concertino de la OSSLA, y en esta ocasión tendrán participación en la OSIM, como violines primeros.

Ximena Irízar Martínez estudia la secundaria y en la Escuela Superior de Artes José Limón es alumna de violín del maestro Vacheslav Rykevich, quien la preparó para la convocatoria, en la cual fue seleccionada para la sección de violines segundos.

Ángela dijo sentirse bastante entusiasmada de vivir de nuevo esta experiencia con jóvenes de su misma edad e intereses, además de que esta experiencia ha sido de gran ayuda para su formación musical y le ha permitido mejorar como persona.

Héctor Sigifredo López Orrantia, de 16 años, alumno de segundo grado de la carrera de Técnico ejecutante de violín también con la maestra Olena, expresó que es muy satisfactorio este logro nuevamente, y le permitirá probarse nuevamente, con nuevas metas que no alcanzó el año pasado, reencontrarse con sus compañeros de hace un año y conocer nuevas personas.

Ambos destacaron las largas horas de estudios y prácticas, además de la satisfacción que se siente tras dar un concierto en Bellas Artes, y agradecieron el apoyo recibido de su maestra, así como de la institución que los ha formado.

Claudia Apodaca, dijo sentirse muy orgullosa del talento de los alumnos, así de la bella experiencia que tendrán la oportunidad de vivir este verano en la OSIM, donde conviven, comparten y aprenden con los mejores jóvenes músicos del país, y esperan que la Escuela Superior de Artes José Limón siga siendo el soporte para que sigan creciendo.

Este año audicionaron para ser parte de la OSIM alrededor de 700 ejecutantes de todo el país, siendo seleccionados tres sinaloenses que formarán parte de la orquesta conformada por 140 músicos, quienes disfrutarán de las actividades lúdicas y recreativas programadas para el campamento intensivo de estudio en el mes de julio, en el que, además de perfeccionar su técnica e interpretación musical, realizarán el montaje del repertorio elegido para la 34 Gira nacional de conciertos, que concluirá con una gala en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.