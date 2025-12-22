Tres Tenores celebran la Navidad con concierto a beneficio del templo Cristo Rey

MAZATLÁN._ En un ambiente de profunda emotividad y celebración, la Parroquia Cristo Rey se convirtió en el escenario del concierto “Tres Tenores en Navidad”, un evento realizado con causa y que reunió a una gran cantidad de asistentes que colmaron el recinto y respondieron con entusiasmo a cada interpretación.

Los tenores Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez y Manuel Dávalos unieron sus voces para ofrecer un repertorio cuidadosamente seleccionado de temas clásicos y populares de la temporada navideña.

La velada contó con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, cuya ejecución aportó elegancia y solidez musical a cada pieza.

El programa se enriqueció con la participación especial de las sopranos Rebeca de Rueda y Perla Orozco, quienes destacaron por su calidad vocal y sensibilidad interpretativa.

El concierto dio inicio en un ambiente de cercanía y entusiasmo con las palabras del tenor Jorge Echeagaray, quien agradeció la presencia del público y celebró ver el templo completamente lleno.

“Buenas noches a todos, qué gusto y qué placer tenerlos otra vez, un año más aquí en esta nuestra Parroquia Cristo Rey... Este concierto es para todos ustedes para que lo disfruten, para que bailen, para que canten, para que gocen”, expresó, dando la más cordial bienvenida a los asistentes antes de dar paso al arranque musical bajo la batuta del maestro Pablo López.

Echeagaray compartió además la inspiración detrás del proyecto, recordando los conciertos navideños de los legendarios tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, realizados en Viena, y confesó que replicar una experiencia similar había sido un sueño personal que finalmente se materializaba esa noche.

Acto seguido, presentó con orgullo al tenor Manuel Dávalos, a quien describió como un gran amigo y cantante, originario de Mazatlán, pero radicado en Monterrey, invitando al público a recibirlo con un cálido y prolongado aplauso.

Momentos memorables se vivieron durante las arias del Ave María de Schubert, Gounod y Caccini, así como en interpretaciones solistas como Navidad sin ti y Rockin’ Around the Christmas Tree, que arrancaron prolongados aplausos del público.

Entre los temas más celebrados se encontraron Aleluya de Leonard Cohen, interpretado por los tres tenores, Noche de Paz, Niño del Tambor y Adeste Fideles.

Especial mención merece Peces en el río, donde el público participó activamente con palmas, creando un ambiente de cercanía y alegría compartida.

La orquesta también brilló con piezas instrumentales como Joy to the World, mientras que el cierre fue una verdadera fiesta colectiva con villancicos tradicionales como Campana sobre campana, El burrito sabanero, We Wish You a Merry Christmas y Feliz Navidad, interpretados por todos los artistas en el escenario.

El concierto no solo celebró la música y la Navidad, sino que también cumplió su propósito solidario, dejando en claro que el arte puede ser un poderoso vínculo de unión y apoyo comunitario.

La noche concluyó entre aplausos, sonrisas y un renovado espíritu navideño entre los asistentes.