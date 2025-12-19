‘Tres Tenores en Navidad’ ofrecerán concierto a beneficio de la Parroquia Cristo Rey

La música y el espíritu solidario se unirán en el concierto “Tres Tenores en Navidad”, un evento a beneficio de la Parroquia Cristo Rey que se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre.

El evento se tiene previsto efectuar a las 20:00 horas, en las instalaciones de la iglesia, ubicadas en el Centro.

El concierto estará protagonizado por Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez y Manuel Dávalos, tres reconocidos tenores que actualmente radican en el puerto.

Echeagaray y Dávalos son originarios de Mazatlán, mientras que Alejandro Yépez, originario de Guanajuato, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en esta ciudad, consolidándose como una de las voces jóvenes más destacadas del país.

Los tenores estarán acompañados por la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, y contarán con la participación especial de las sopranos Rebeca de Rueda y Perla Orozco, quienes enriquecerán el programa musical.

El repertorio incluirá algunos de los temas navideños más esperados, como Noche de Paz, Blanca Navidad, Oh Noche Santa, Ven a Cantar, Navidad sin Ti, entre otros, prometiendo una velada llena de emoción y tradición.

La cooperación para asistir al concierto es de 200 pesos, y los boletos pueden adquirirse a través de los teléfonos 669 179 7460, 669 431 8251 y 669 179 7460, así como en la Estética El Lujo, ubicada en Avenida Gutiérrez Nájera #100.

“La invitación está abierta para todos los que gusten de apoyar esta causa”, expresó el tenor Jorge Echeagaray, destacando que el objetivo principal del evento es contribuir al bienestar de la Parroquia Cristo Rey, a través de una noche de música y unión comunitaria.