Tres voces que cautivaron al público en una velada lírica inolvidable

En una tarde donde la técnica vocal y la emotividad se fusionaron de manera magistral, se presentó con éxito en el Teatro Estudio de Radio UAS el concierto ‘Bell’Aria: tres solistas en un tiempo’. La velada reunió a tres destacadas artistas sinaloenses: la mezzosoprano Oralia Castro, la soprano Perla Orrantia y la pianista Lilia Valdespino.

Este recital, desarrollado como parte de las actividades del XXXI Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026, celebró la belleza lírica y la entrega escénica mediante una propuesta creativa que mantuvo cautivos a los asistentes de principio a fin.

Durante el evento, las intérpretes ofrecieron un repertorio dividido en dos atmósferas magistralmente ejecutadas, demostrando una versatilidad que permitió brillar a cada artista:

• Oralia Castro (mezzosoprano): Deslumbró con su presencia escénica y profundidad tonal.

• Perla Orrantia (soprano): Destacó por su agilidad vocal y carisma interpretativo.

• Lilia Valdespino (pianista): Además de aportar calidez y control técnico, su dirección desde el piano fue el hilo conductor que brindó estructura y elegancia a cada pieza.

La combinación de texturas vocales creó una armonía única que permitió al público transitar desde la elegancia de Puccini hasta la intensidad de Astor Piazzolla con ‘Los pájaros perdidos’.

El espectáculo logró un equilibrio perfecto donde la fuerza de la ópera se encontró con la pasión de la música latinoamericana, uniendo la tradición operística con la intensidad emocional de nuestro continente.

El programa incluyó composiciones de grandes maestros como Bizet, Puccini y Offenbach, así como de figuras emblemáticas de la música mexicana como Agustín Lara y Esparza Oteo. Estas interpretaciones ofrecieron una experiencia inolvidable que culminó con una merecida ovación de pie.