Trío Azteca Culiacán ofrece noche de música en Parque Acuático

El Trío Azteca Culiacán deleitó con un concierto en el Parque Acuático, que incluyó un repertorio romántico, como parte del programa cultural Itinerante-Arte, que impulsa el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Roberto Zazueta, Daniel Murillo y Lester Salomón, integrantes del Trío Azteca Culiacán, se presentaron en una tarde de clima agradable y brisa fresca. La ofreció temas emblemáticos del repertorio romántico, generando un ambiente íntimo para el público reunido.

El concierto inició con “Condición”, “Quinto patio” y “Gema”. Continuaron con “Perfidia”, “Morenita mía”, “Mil noches” y “Son tus ojos verde mar”, estableciendo la atmósfera musical.

Un momento destacado ocurrió durante la interpretación de “Las ciudades”, cuando un arcoíris apareció sobre el parque, creando un ambiente especial para los asistentes.

La noche prosiguió con “Tres regalos”, “Sufriendo a solas” y “Bésame mucho”. El trío también rindió homenaje a compositores como Fernando Valadés con “El diccionario” y Rafael Hernández con “Capullito de Alhelí”.