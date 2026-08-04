Triunfa ‘Las lágrimas de Bael’ en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

El falso documental Las lágrimas de Bael, del director de cine mexicano Hugo Villaseñor, ganó el premio a Mejor Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), considerado uno de los reconocimientos más relevantes del cine nacional.

“Estoy muy feliz de que nuestra película haya ganado en el maravilloso Festival Internacional de Cine de Guanajuato porque es un festival que vive en mi corazón ya que cuando yo era adolescente y vivía en Irapuato Guanajuato lo ubicaba perfectamente y fui a algunas de sus ediciones y me maravilló el aura que se vivía en esa fiesta y aunque suene cliché, fantaseaba con un día presentar un cortometraje ahí”, escribió el cineasta en su cuenta oficial de Facebook.

Reconoció el talento de Alejandro Santiago, quien estuvo a cargo de la fotografía y lo acompañó en este proceso sin marcas ni patrocinios, pero sí amor, pasión y las personas adecuadas.

“Fuimos tan necios y teníamos tanta urgencia que quisimos hacer cine sin un estímulo del gobierno; como pudimos, con lo que había. En medio de una pandemia, sin seguros, sin permisos, sin excusas ni razones. Fuimos tan punks que, sin importar a quién le gustara, expusimos nuestra visión de un país que nos atraviesa día con día, que nos confronta con una realidad que muchos no quieren voltear a ver. Quisimos darle voz a los que nadie quiere escuchar”, añadió.

“No hicimos una peli por el reconocimiento ni el glamour. La hicimos para ser escuchados. Pateamos puertas, rompimos vidrios, entramos por la parte de atrás. Gritamos tan fuerte que no les quedó de otra más que escucharnos”.