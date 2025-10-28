Triunfa Paulina Monteón en el Cervantino, estrena obra que rinde homenaje a la migración

La compositora y directora de Orquesta mazatleca Paulina A. Monteón, egresada de la Escuela Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ha consolidado su posición como una de las artistas contemporáneas más relevantes del país al cumplir uno de sus grandes sueños: debutar en el Festival Internacional Cervantino.

Su más reciente creación, “A medio camino...”, fue estrenada mundialmente en el Teatro Principal de Guanajuato, como parte del concierto “Jóvenes Compositoras”. Su talento enriquece el panorama de la composición contemporánea nacional e internacional.

La velada fue protagonizada por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por el maestro Luis Manuel Sánchez. La agrupación interpretó las obras de cinco artistas —Paulina Monteón (México), Cecilia Pereyra (Argentina), Estrella Cabildo (México), Sonia Rodríguez (México) y Melissa Vargas (Colombia)— unidas por el poderoso tema de la migración.

A su regreso a Mazatlán, la compositora compartió que la obra “A medio camino...”, escrita para orquesta de cuerdas, es un homenaje y un intento de “dar voz a esas personas que se quedan”, a quienes inician el viaje y a quienes lo ven truncado.

Paulina Monteón se mostró conmovida por la trascendencia de su obra, la cual busca generar una profunda conexión emocional con el público, tal como sucedió con la orquesta.

La pieza está dividida en dos movimientos:

La Esperanza: Una parte lírica y emotiva que evoca la nostalgia por el lugar de origen y la esperanza de una vida mejor.

La Persecución: Un segmento de gran tensión que retrata la dificultad de buscar el destino. La obra finaliza “a medias”, simbolizando el sueño truncado de quienes no logran llegar.

Trayectoria y próximas citas

La invitación a este magno festival llegó a Paulina Monteón a mediados de año, comisionada por el maestro José María Serralde, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes.

El programa completo fue interpretado nuevamente el domingo 26 de octubre en el Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.

De cara al futuro, la artista sinaloense anhela presentar su música ante sus paisanos en el Teatro Ángela Peralta, un recinto que considera la “cuna de sus inicios” en el Centro Municipal de las Artes.

En noviembre, continuará su actividad académica y creativa en la Escuela de Teatro, Danza y Música (ETDM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde ofrecerá una Masterclass, charlas, y presentará su obra “Tú (Yo), grand vals de salón” que será interpretada por la Orquesta de Cámara de la ETDM.

Adicionalmente, se prepara para el estreno de una nueva obra en 2026, resultado de su participación en el laboratorio de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México.