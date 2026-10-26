Trópico Escénico llevará danza, música y teatro a Mazatlán

La danza, la música, el teatro y las artes visuales tomarán distintos espacios de Mazatlán con la realización del festival Trópico Escénico, que se efectuará del 5 al 7 de noviembre y ofrecerá una programación gratuita con propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales.

La tercera edición del encuentro apuesta por llevar las artes escénicas a recintos alternativos del puerto, con el propósito de acercar nuevas experiencias al público, propiciar el diálogo entre disciplinas y ampliar los espacios de exhibición para los creadores.

José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, destacó la importancia de impulsar proyectos que fortalezcan la identidad cultural de Mazatlán y complementen su oferta turística.

El funcionario señaló que iniciativas como Trópico Escénico contribuyen a promover el talento artístico y a ampliar las opciones culturales tanto para los habitantes del puerto como para quienes lo visitan.

En esta edición, el festival tendrá un formato multirrecinto que permitirá distribuir las actividades en distintos puntos del Centro Histórico y otros espacios de la ciudad, entre ellos el restaurante El Presidio, Patio Escobedo, Casa Haas, Delorean y el Gran Acuario Mazatlán.

Apuestan por nuevas audiencias

Ana Elena Gómez Rubio, directora general y productora de Trópico Escénico, destacó que el festival busca consolidarse como una plataforma para fomentar la creatividad y promover el encuentro entre distintas disciplinas artísticas.

“Uno de nuestros principales propósitos es llevar las artes escénicas profesionales a nuevos lugares con la intención de conectar con nuevas audiencias, además de que estamos muy a favor de impulsar la interdisciplina, ya que eso aumenta el impacto en quienes reciben las propuestas”, expresó.

Juan Antonio Tunnal, museógrafo del proyecto, explicó que la propuesta consiste en acercar espectáculos de calidad a espacios alternativos, con el objetivo de propiciar la reflexión y ofrecer experiencias distintas a los asistentes.

Además de las presentaciones se contempla clases magistrales, conversatorios y talleres prácticos dirigidos a enriquecer la formación de artistas locales y fomentar la experimentación entre los participantes.

Estas actividades se desarrollarán en la Galería Mind Your Head, ubicada en la calle Carnaval 1511, como parte de la apuesta del festival por generar espacios de aprendizaje e intercambio creativo.

Un festival incluyente

La programación también contempla actividades especiales para niñas y niños con discapacidad, con la intención de ampliar el acceso a las expresiones artísticas y generar experiencias culturales para distintos públicos.

Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunos espectáculos requerirán registro previo debido a la capacidad de los recintos.

Las personas interesadas en conocer los horarios, las sedes y los detalles de cada presentación podrán consultar la programación completa y realizar sus registros a través de las páginas oficiales de Trópico Escénico en Facebook e Instagram.