UAdeO recibe la presentación de ¿Te hace sentido?, un libro para mirar hacia dentro del ser

La Universidad Autónoma de Occidente fue el escenario de la presentación del libro ¿Te hace sentido? del coach Óscar García Osuna, una obra que propone un viaje interior a través de preguntas profundas que buscan acompañar al lector en momentos de incertidumbre.

Ante estudiantes y docentes, García Osuna destacó que su libro no pretende ofrecer fórmulas rápidas, sino abrir espacios de introspección a partir de cuestionamientos como: ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué emociones me estoy negando?.

Durante la presentación, el autor inició con un gesto de gratitud hacia la comunidad universitaria, destacando que agradecer es una práctica fundamental en la psicología positiva.

Reconoció el talento de los jóvenes que participaron interpretando canciones relacionadas con el tema del bienestar emocional, y de quienes reflexionaron con algunas de sus columnas escritas en el libro.

“Me encantaron sus canciones. Gracias a la universidad, gracias a Marielos, gracias por este esfuerzo”, expresó.

El autor compartió el momento que detonó su necesidad de escribir, una experiencia que surgió tras impartir una plática sobre neurociencia y psicología positiva.

Al finalizar, una mujer se acercó para confesarle algo que lo dejó sin palabras. “Gracias a tu conversación hoy me doy cuenta de que mi esposo está abusando de mi hija”. El silencio que siguió, dijo, “fue uno de esos silencios que hablan mucho y dicen demasiado”.

Esa revelación lo llevó a reflexionar sobre la importancia de comunicar temas complejos con palabras sencillas.

“Yo estaba en compañía de una amiga, Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste y ella me comentó ‘¿Por qué no escribes así como eres tú?’, y a partir de esa conversación surgieron sus primeras columnas en Noroeste”.

Todas ellas impulsadas por personas que creyeron en su voz y acompañadas por editorialistas como Leda Garrido, quien estaba presente en el evento universitario entre el público.

El autor también relató una parte íntima de su historia, su sueño juvenil de convertirse en médico para encontrar la cura a la enfermedad que afectó a seis de sus hermanos.

Sin embargo, con el tiempo comprendió que ese camino lo alejaba de sí mismo.

“Entraba al hospital y salía más deprimido que el enfermo”, confesó. Aceptar que no podría cumplir esa promesa le tomó años, pero lo llevó a descubrir nuevas formas de aportar al bienestar de otros.

Entre reflexiones, anécdotas y agradecimientos, García Osuna resaltó que, ¿Te hace sentido? es el resultado de ese recorrido personal y profesional.

Una invitación a ver el mundo desde una perspectiva más compasiva, honesta y humana.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas, fotografías y el interés de los estudiantes por adentrarse en una obra que busca acompañar el alma en tiempos de transformación.