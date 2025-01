Últimos días de la exposición México-Polonia La Vida es sueño, en la GAALS

Este sábado 11 de enero cierra la exposición binacional México – Polonia La vida es sueño, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Instituto Sinaloense de Cultura, por lo cual, a la invitación a visitarla, se suma la de participar en las actividades que, a partir de este martes, se llevarán a cabo en esa dependencia.

Se trata de dos talleres dirigidos a todos los públicos a cargo del Instituto Sinaloense de Cultura y The Palace of Fine Arts in Kraków, de Polonia, invitan a los artistas visuales y al público en general a participar en sus dos talleres – teórico/práctico- de contemplación de obras de arte de la exposición La Vida es Sueño México-Polonia.

En primer término, está el Taller de Contemplación teórico/práctico “La Vida es Sueño”, y se inscribe dentro de las disciplinas de pintura y dibujo, y se realizará del martes 7 al viernes 10 de enero de 11:00 a 16:00 horas, y el sábado 11 de 13:00 a 17:00 horas.

El segundo es un taller presencial a cargo de la maestra Margarita A. Félix Torres de martes de 13:00 a 16:00 horas, de miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 y sábado de 13:00 a 17:00 horas. Para participar, los interesados (niños jóvenes adultos) deben traer sus trapitos para secar los pinceles, un cartón entelado y/o un bastidor pequeño formato.

La muestra La Vida es Sueño México-Polonia, reúne obras de artistas mexicanos y polacos, y permite profundizar en la estética de estos pintores en su última semana para visitarla.

El título de la exposición, La vida es sueño, procede de una obra de teatro barroco del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, ambientada en la Polonia del siglo 17. Para Calderón de la Barca, Polonia es una tierra de ficción: su capital está junto al mar, los hipogrifos viven en las montañas y las magnolias florecen en primavera.