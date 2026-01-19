Últimos días para disfrutar de tres exposiciones en el Masin

El Museo de Arte de Sinaloa invita al público a aprovechar los próximos días para recorrer sus salas y disfrutar de una oferta expositiva diversa, poderosa y profundamente significativa, que reúne arte moderno, escultura contemporánea, fotografía y patrimonio cultural. Algunas de estas muestras están por concluir, por lo que este es el momento ideal para visitarlas.

En la Sala 1, Re-visión de la Colección presenta una cuidada selección de obras emblemáticas de la Colección Isic–Masin, con piezas de grandes figuras del arte moderno, la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo y representantes del movimiento de la Ruptura, todo ello con una museografía renovada que invita a redescubrir este valioso acervo.

La Sala 2 alberga Todo en común, una colectiva de escultura integrada por 18 piezas realizadas en materiales tan diversos como resina, bronce, acero, concreto, cobre y papel. La muestra reúne el trabajo de 16 creadores nacionales e internacionales y propone un recorrido por distintas formas de observar, pensar y sentir la creación escultórica contemporánea.

La Sala 5 exhibe El México de los mexicanos III, presentada por Fomento Cultural Banamex, una exposición que permanecerá abierta hasta el 1 de febrero. La muestra reúne cincuenta fotografías, testimonios de vida, piezas de arte popular y ambientaciones históricas que celebran la diversidad, identidad y creatividad del México contemporáneo, resultado de un certamen que ha convocado a decenas de miles de fotógrafos de México y otros países.

El Museo de Arte de Sinaloa abre sus puertas de martes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas. El costo de entrada es accesible: $5 pesos para niños y estudiantes con credencial y $10 pesos para público en general.