Últimos días para vivir la experiencia de Navidad en el Botánico

Jardín Botánico Culiacán te invita a aprovechar los últimos días de la experiencia navideña “Un Jardín de Luz”, actividad que concluye este próximo domingo 11 de enero.

Miles de familias han disfrutado del recorrido nocturno donde miles de luces encienden los distintos espacios del pulmón verde de la capital sinaloense, creando memorias únicas y fortaleciendo los lazos comunitarios.

Barbara Apodaca, directora general de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, señaló que el Botánico ha sido el punto de encuentro y esparcimiento más importante de la temporada navideña, el cual cerrará con broche de oro con la participación de las compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura.

El próximo viernes 9 de enero se presentará en Navidad en el Botánico la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, el sábado 10 estará la Compañía Folclórica Sinaloense y el domingo 11 cierra esta edición el Taller de Ópera de Sinaloa y el Coro de Ópera de Sinaloa; todos los espectáculos serán a las 18:15 horas.

Cabe destacar que Navidad en el Botánico abre sus puertas de 18:00 a 22:00 horas. Los boletos pueden adquirirse en la página web www.botanicoculiacan.org y en la taquilla del Jardín.

Lo recaudado se utilizará para la conservación y mantenimiento de estas 30 hectáreas de vida.