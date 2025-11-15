Un ensayo, novela y reflexión, en ‘La ausencia’, de Mónica Lavín

Un relato que explora los secretos, la memoria y las verdades ocultas que marcan la identidad, define a ‘La ausencia’, la nueva novela de la escritora Mónica Lavín, que se presentó en el Quinto Encuentro de Escritoras Sinaloenses.

La charla, que tuvo lugar en el Museo de Arte de Mazatlán, contó con los comentarios de la escritora y ensayista Roxana Elvridge-Thomas, quien destacó la riqueza híbrida del texto y la profundidad con la que Lavín entrelaza historia y ficción.

La obra es una novela de misterio, memoria y literatura, que sitúa al lector en 1941, cuando Carson McCullers, Katherine Anne Porter y Eudora Welty, tres figuras fundamentales de la literatura estadounidense, coinciden en una residencia artística ubicada en una vieja casa victoriana.

Durante su estancia, la misteriosa desaparición de una joven autora, Beth, marca para siempre la vida y obra de las escritoras, quienes no pueden desprenderse del enigma que se teje en torno a su ausencia.

La novela, explicó Lavín, surge de su interés por indagar en los procesos creativos, en el origen de las historias y en las circunstancias que moldean el trabajo literario.

“Cada proyecto implica un riesgo, pero este para mí lo era especialmente, ¿qué va a pasar con el lector?”, expresó. “Yo también tenía curiosidad por las escritoras y sus circunstancias... lo que tuvieron que romper y lo que se esperaba de ellas”, explicó.

Añadió que, aunque el lector no conozca a las autoras históricas, la novela proporciona las claves para descubrirlas dentro del relato.

Una reflexión

Durante su intervención, Roxana Elvridge-Thomas subrayó el carácter híbrido del libro y la manera en que articula ensayo, novela y reflexión sobre la escritura.

“Gracias por regalarnos esta historia tan maravillosa, tiene entrelazada la historia de estas tres escritoras y el misterio de la desaparición de Beth; es una novela que ilumina qué es la escritura, qué es la lectura y cómo se crea un móvil, es una maravilla”.

Una creación distinta

La autora reconoció que “La ausencia” representa para ella una exploración formal diferente.

“Es una novela distinta, hay cosas que no había hecho; me divertí con los retos entre la realidad y la ficción”, dijo.

Lavín también destacó el cruce temporal entre las escritoras estadounidenses y Viña Melin, un personaje contemporáneo, como una forma de preguntarse de dónde nace una historia y cómo influye en ella la vida misma.

“La obra no está deslindada del espacio, ni del tiempo, ni del cuerpo que habita”, dijo.

La presentación concluyó entre aplausos y un animado diálogo con el público, que celebró la profundidad del texto y la oportunidad de escuchar a la autora reflexionar sobre la creación literaria y las mujeres que han marcado la historia de las letras.