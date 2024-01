Un mensaje de optimismo y ganas de salir adelante se brindó con el concierto “Sigo siendo fuerte”, que se celebró en el Teatro Ángela Peralta en lo que fue la apertura de la edición 13 de la Temporada Gordon Campbell.

El dueto formado por los esposos, Doug Cotler y Lory Patterson, interpretó una selección de canciones acerca de la vida, la gratitud y la perseverancia que puede tener el ser humano.

En sus canciones, el ganador del Grammy, ha plasmado momentos muy amargos en su vida como lo fue la pérdida de un hermano y la familia de éste en un accidente, así como también ha creado momentos muy dulces y significativos que ha vivido a lo largo de 50 años de matrimonio con Lory.

Los cantantes y compositores prepararon un programa con canciones originales y algunas interpretaciones de Bob Dylan, Fleetwood Mc, Violeta Parra, Beth Hart, entre otros.

El viaje musical inició con las melodías The climb (La escalada), de Jessi Alexander y Jon Mabe, y la canción Landslide, de Stevie Nicks. Dos melodías que hablan de cómo escalar montañas y salir adelante, de cómo a veces se pierde, pero en muchas otras ocasiones los seres humanos salen adelante pese a los obstáculos, pero aprovechando las oportunidades y dando gracias por eso.

Continuaron melodías como Big water, Vegamatic, y Gracias a la vida, esta última de la cantautora Violeta Parra, una canción que ha sido considerada de las más importantes de la música en idioma español y se le ha calificado como un himno humanista.

Los asistentes entre ellos, mazatlecos e integrantes de la comunidad extranjera que radica en el puerto, se deleitaron con canciones como Taylor, Trankful, Grateful, Standing on the shoulders, Love me for me, Still goin’s strong, Forever young y Rise up, que arrancaron los aplausos.

Inauguración

Gordon Campbell dio la bienvenida a los presentes, y agradeció la presencia del dueto en el primer concierto. Además invitó al público a asistir a la temporada que se efectuará todos los domingos en el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas.