Un estado casi criminal

El estancamiento económico es una de las consecuencias de la falta de certeza y de reglas claras para invertir, en parte por el estado fallido cooptado por los narcos y por la corrupción política, donde no predomina la ley sino los intereses políticos nacionales y regionales. Resolver la inseguridad tiene un efecto cascada positivo.

No podemos depender de las decisiones de criminales ni de un estado permisivo que no los combata a fondo.

La pax narca depende de las negociaciones entre ellos, no del estado, cosa que provoca gran incertidumbre e inseguridad porque revela en manos de quienes estamos realmente, al menos en las regiones azotadas por ellos que son muchas.

Las guerras entre ellos siguen afectando todo seriamente, esto hace agua al barco en el que navegamos todos.

México sigue siendo formalmente un estado constitucional todavía, pero en las zonas donde domina el narco ellos siguen mandando y se mueven a su antojo haciendo sus desmanes a gran escala sin ser perseguidos ni capturados con tantas cámaras y con tanto equipo pesado armado circulando.

La palabra criminal parece inadmisible y exagerada, pero estamos cerca por la debilidad del estado y por falta de voluntad para erradicarla a fondo.

Por más discursos de la supuesta soberanía, por más decomisos de laboratorios, de armas de alto calibre y explosivos cacareados en los medios, por más patrullaje del ejército en las calles en las ciudades, por más ostentación de que las muertes violentas “están disminuyendo” gracias a su maquillaje estadístico, el país sigue sumergido en una alarmante criminalidad que la conciencia ciudadana ha hecho costra.

Repartir balazos

Los balazos en vez de abrazos han cambiado las cosas afortunadamente en este sexenio, pero hace falta tomar la radical decisión de combatir al narco a fondo desde sus cabezas y desmantelar sus estructuras de mando, las financieras y sus extensiones empresariales legítimas para disminuirlo.

Mientras no se detengan a los altos jerarcas políticos cómplices de los narcos ni se encarcele a quienes siguen dando las órdenes, seguirá aumentando la criminalidad e inseguridad en el país.

Y esto no lo creemos porque la violencia y la inseguridad sigue porque “los cárteles, nos guste o no, gobiernan México, y ella debe deshacerse de ellos” insiste Trump con vehemencia.

Una decisión a fondo

La falta de esta decisión política a estas alturas con tantas evidencias publicadas por los medios como el Huachicol fiscal, La Barredora de Tabasco, las narco nóminas, despierta dudas de su combate a fondo. Además se vive con su amenaza en los poblados.

El narco no puede prosperar sin el cobijo del gobierno, ni este régimen puede legitimarse sin su combate a fondo. El problema es que ambos se han visto beneficiados con el mutuo apoyo en detrimento de la población.

Finalmente los narcos son la gente del pueblo que se suma a ellos, asimismo no puede haber narcos buenos y narcos malos, ellos envenenan a la gente y detonan la violencia, pero es cierto que unos son más violentos que otros, a tal punto que los vecinos del norte están decididos a evitar que tanto veneno los siga matando en gran escala y deambulen como zombis en sus calles.

Una pregunta clave

¿Trump busca legitimarse o busca combatir en serio al narco? La intervención de su ejército aquí puede reducirlos pero no impedirlo, es de sentido común que ellos no permitan armarlos con sus fábricas y de cortarles las rutas por donde se introduce tanto armamento, un narco sin arma pierde poder, un arma lo empodera. Además saben que al atrapar a las cabezas empezarán a matarse entre ellos mismos desestabilizando el país. ¿Hasta dónde ellos provocan directa o indirectamente la amenaza que dicen que no están dispuestos a permitir? Para pensarse.

Por otro, acabar con el narco implica reducir la distribución y consumo dentro de los EEUU, cosa que no vemos. Castigarlos con el ejército no resuelve el problema, la demanda incentiva el negocio.

¿Hara kiri político?

Por otro lado en México encarcelar a los jerarcas políticos que los favorecen implica debilitar el régimen actual, cosa que hasta ahora no se ha visto. Al contrario están empeñados con todas sus fuerzas a ganar todo el poder posible, esa es su preocupación, no resolver las carencias urgentes en salud, ni de incentivar la economía y otras urgencias.

Analistas políticos comentan que ellos mismos se están peleando y hay reacomodos en el poder, unos por otros, pero los mismos al fin. Resulta muy claro que están muy empeñados en instaurar una dictadura del partido con una bandera afín al comunismo cubano al que tanto apoyan.

Un político colombiano expresó su advertencia “cuando un presidente quiere cambiar la constitución porque no le deja hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no a la constitución. Después de todo, la constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas; en caso contrario se denomina autoritarismo. El caso contrario que la constitución refleje la voluntad del presidente es dictadura constitucional”. Justo lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba e intentan replicar en Colombia.

¿Quieres que esto se replique en México? ¿Qué piensas hacer?