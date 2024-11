Un glorioso y clásico concierto en honor a Frank Sinatra se celebra en el TAP

Por su parte, los caballeros portaron vestimenta en color blanco y negro con tipicos tirantes y el clásico e inconfundible fedora, dieron vida al espectáculo que de principio a fin atrapó a los asistentes.

Mientras en la parte de atrás, la Camerata Mazatlán, que en la velada se convirtió en una Big Band y que fue dirigida por el maestro Sergio Freeman, interpretaron magistralmente cada una de las piezas, que fueron íconos de Sinatra, quien dejó a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en la interpretación vocal masculina, ya que sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces, y es uno de los 33 artistas que ostenta tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Esa noche, los solistas, Paco de María y Romeo Baños Estrada, acompañados de la bella Louise Phelan, quien portó un outfit retro e inigualable, con tacones de punta y collares de perlas, deleitaron al público con sus respectivas voces.

La entrega y pasión en sus interpretaciones de Paco de María, dejaron al público enamorado, así como la juventud de Romeo Baños Estrada, quien aprovechó el escenario para lucir su voz.

Por su parte, Louise Phelan, originaria de Limerick, Irlanda, quien cuenta con carrera profesional de más de 20 años, en los que ha participado como solista, con orquestas sinfónicas, bandas orquestales y Big Bands en diversos países, encantó al respectable.

Cabe destacar, que “Sinatra Danza” es una obra para preservar la música norteamericana clásica llevada al ballet, las noches de blue en una de las calles de Nueva York son el poema de un romance en el grand pas de deux entre Sinatra y una dama enamorada de su música.

En el espectáculo se presentaron 13 temas musicales de Sinatra, interpretados por 12 bailarines que deleitaron al público con sus coreografías y técnica. Entre ellas All the way-One for mi baby, The way you look toning, You do something to me, What now my love, Sinatra medkey, Blue Moon, Love is here to stay, Gershiwan, I’ve got a crush on you, They can’t take that away from me, If i could be with you, Witchcraft y You make me feel so young.

Al final, el público reconoció la entrega de los artistas sobre el escenario con sus aplausos.