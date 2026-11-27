Un jardín al fondo de la noche es una novela de la escritora y abogada Ximena Santaolalla, publicada en septiembre de 2025 por Literatura Random House. La obra aborda el abuso sexual infantil dentro del entorno familiar y las secuelas psicológicas y emocionales que este deja en la vida adulta.

La narradora es Guinea, quien relata su historia, primero como niña y después en su vida adulta. En su infancia, tras el nuevo matrimonio de su madre, sufre abusos sexuales continuos por parte de su padrastro dentro de una casa en la que se siente siempre observada y vigilada.

“Lo complicado fue encontrar una voz adecuada para una niña, porque ya no soy niña. No es nada fácil regresar a ese momento de la vida y acordarnos cómo pensábamos y cómo decíamos las cosas”, señaló la escritora en una entrevista con Proceso.

“Y luego quise meter a la adulta. Quería incomodar a los lectores en el sentido de que las consecuencias del abuso no fueran las que nos imaginamos siempre. Muchas veces son falsas”, relató.

“Entonces deseaba mostrar consecuencias de diferentes tipos que en general no se imagina nadie que podría sucederle a un adulto o a una adulta que tuvo ese pasado. Y eso fue interesante realizarlo, pero por supuesto que es una historia de horror también, aunque posee un lado luminoso a pesar de todo”.

Para sobrevivir al horror doméstico y a la indiferencia, Guinea se refugia en el juego y en un mundo imaginario, el “jardín” al que viaja mentalmente, como parte de un recurso mental, al que los adultos también pueden acceder mediante la fantasía.

“Curiosamente, yo sí crecí en una casa que tenía muchos espejos en las paredes y en el techo, y eso siempre me pareció como ominoso y molesto porque siempre hay una sensación de que te pueden ver y hay una falta de privacidad”, dijo en la entrevista publicada por la revista en diciembre de 2025.

“Yo quise usar esa parte física, del entorno, para transmitir también la sensación que tiene una persona que es violentada, de siempre estar siendo observada, de no poder ocultarse o protegerse, y eso perdura a lo largo de los años; por eso la casa contiene cosas muy particulares e igual la parte del jardín, en la cual al fondo de la noche tiene más que ver con el refugio que un niño o una niña puede encontrar más en la fantasía, en recursos mentales, y también como adultos podemos seguir teniendo”.

La escritora, que fue galardonada con el Premio Mauricio Achar-Random House 2021 por su libro A veces despierto temblando, contó a Proceso que la historia de Guinea es “algo que debía contar” y que esta novela le dio “mucha paz” al momento de terminarla.

“Seguramente hay muchos autores y autoras que dicen que no escogen el tema, sino que él las escoge a ellas o a ellos. Yo estoy en esa categoría. A mí me escoge el tema y lo tengo que escribir y no tengo escapatoria. Así me pasó con esta historia, y la verdad es que me aportó mucho trabajo, mucha angustia, pero además mucha paz cuando la terminé”.

“De decir, ‘esto es lo que quería contar’, y con la esperanza de que haya sobre todo mujeres, pero también hombres, que se identifiquen con esas sensaciones, y personas en general que entiendan y abra su corazón, y mencionen, ‘no sé cuál es su historia, no sé qué está sucediendo dentro de ti’, y tratar de juzgar menos”.

Aunque se publicó originalmente como un relato de ficción, Ximena Santaolalla confirmó públicamente en noviembre que la novela está basada en su propia historia y en los abusos sexuales que sufrió durante nueve años por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.