Un Mundo Ideal: lo mejor de Disney en un concierto de nuevas voces

En Mazatlán, donde el talento encuentra cauce y las oportunidades se convierten en escenarios reales, surge “Un Mundo Ideal”, un concierto con las canciones más emblemáticas de las películas de Disney, un espectáculo que no solo presenta música, sino procesos, formación y sueños en construcción. La cita es el viernes 17 de abril en Casa Haas, a las 17:00 y 19:00 horas.

“La bella y la Bestia”, “Libre Soy”, “Pocahontas”, “Sueña” y “Bajo el Mar” serán parte del programa interpretado por alumnos de la Licenciatura en Canto de la Escuela de Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Este espectáculo se convierte en una plataforma donde la formación académica trasciende el aula y se convierte en experiencia escénica.

La maestra Ariadna Rosales, una de las responsables del proyecto, explica que Un Mundo Ideal nace desde la materia de Clínica de Ópera, con un enfoque muy claro: llevar a los estudiantes a un terreno práctico, cercano a la realidad profesional.

“Este programa está pensado especialmente para la comunidad infantil de Mazatlán, pero también funciona como un trampolín para que los alumnos desarrollen herramientas reales: construcción de personajes, presencia escénica y entendimiento del repertorio”, comparte.

Lejos de ser un simple ejercicio académico, Un Mundo Ideal articula distintas disciplinas: técnica vocal, expresión corporal, historia de la música, repertorio coral e idiomas como el italiano, integrando así un entrenamiento completo que prepara a los jóvenes para enfrentar los retos del ámbito artístico.

Rosales destaca que este proceso permite a los alumnos experimentar, incluso equivocarse, dentro de un entorno formativo:

“Es un nivel estudiantil donde todavía se pueden cometer errores, pero lo importante es que salgan con más herramientas, con mayor claridad sobre cómo gestionar su carrera”.

Uno de los elementos más significativos de esta edición es la inclusión de estudiantes de distintos niveles —desde primer ingreso hasta semestres avanzados—, algo que, según la maestra, marca un momento clave en la evolución del programa.

“Por primera vez participan alumnos de diferentes niveles. Esto habla de un crecimiento real: verlos integrarse a proyectos con un tinte profesional nos confirma que el camino ha valido la pena”.

El concierto también representa un punto de encuentro entre la formación y la vocación. Para muchos de los participantes, será uno de sus primeros acercamientos con el público fuera del contexto escolar, un paso fundamental en su desarrollo artístico.

En ese sentido, la maestra subraya la importancia del entorno cultural de Mazatlán:

“Siempre hay que agradecer el apoyo del CMA y del Instituto de Cultura de Mazatlán. Aquí es donde se construyen carreras. Mazatlán es un semillero de artistas, un lugar que abre oportunidades y que impulsa a su comunidad a salir adelante”.

La constancia, la disciplina y el acompañamiento docente han sido clave para que estos jóvenes comiencen a proyectarse más allá del aula. Y este concierto es prueba de ello.

Un Mundo Ideal no solo presenta voces; revela procesos, evidencia evolución y deja ver el potencial de una generación que empieza a ocupar su lugar en la escena.