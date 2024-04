”Esta jornada iniciará el próximo 6 de abril en Culiacán, teniendo como escenario el Teatro Pablo de Villavicencio, con dos funciones, 17:00 y 19:00 horas”, dijo Solián.

Agregó que se presentarán también en Mazatlán el día 20 de abril, en el Teatro Ángela Peralta, con dos funciones, 17:00 y 19:00 horas, para culminar la jornada teatral en la ciudad de Los Mochis el día 27 de abril en las instalaciones de Centro de Innovación y Educación, de igual forma con dos funciones 17:00 y 19:00 horas. El costo del boleto para las funciones será de 250 pesos.

Solián explicó que en esta obra participan los actores Graciela y Andrea Cueto, Natalia Solián, Antonio Garcés y Enrique Félix, quienes darán vida en una nueva representación de esta obra, que esta vez regresa con un montaje y actores diferentes, dando vida a una puesta en escena que abordará el tema del duelo.

”La obra está construida un poco en un tono trágico griego, porque creo que es lo que estamos viviendo, y justamente el mito que se genera en la obra es el de un hijo desobediente, cuya historia partió de una nota que leí por allá en el 2008, cuando empecé a tratar de escribirla, y como soy sicólogo, empecé a pensar si habría algún lugar en el cerebro donde se crucen los sueños, y la conclusión a la que llegué, haciendo teatro y psicología, es que el único lugar donde se cruzan los sueños, son precisamente ahí, en los sueños y en el teatro”, señaló el dramaturgo.

Solían resaltó que esta obra es un homenaje a estos jóvenes artistas sinaloenses, quienes hasta hoy en día siguen siendo recordados, no solo como artistas, sino también como hijos, hermanos, amigos, por lo que no hay día que no se les extrañe.

Durante la rueda de prensa, se contó con la presencia de manera virtual de Gregorio Corrales, padre de Max Corrales, quien agradeció este homenaje a su hijo, además de recordarlo como el excelente bailarín y artista que él era.

Lucía Rivas, en representación del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, reiteró la invitación al público a disfrutar de esta obra, y ser empáticos, con la firme intención de seguir apoyando este tipo de proyectos artísticos.

A beneficio de la Cruz Roja

Cabe destacar que la función en Culiacán será a beneficio de la Cruz Roja Mexicana.

Homenajes post mortem

Andrés y Jorge Tirado Díaz de León (originarios de Mazatlán)

El 16 de diciembre de 2022 fueron hallados sin vida de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, junto a ellos, también privaron de la vida a su tío José Luis, de 73 años, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México.