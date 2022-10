$!Un retrato crudo del drama social y político que vive el País, se presenta en ‘Fenómeno’

Una historia de vida, vivida de una manera adversa y sin esperanza de renacer y salir de eso que te atrapa y no puedes salir aunque quieras, eso se mostró en la obra Fenómeno, que se celebró en el patio del Museo de Arte de Mazatlán.

Fenómeno es como la gente llama al personaje de la historia, quien fue secuestrado desde la infancia y que no conoció otra forma de vida más que la violenta, y posteriormente se convierte en un sicario.

Ese pequeño que no tuvo alternativas de vida, y que vive bajo el crudo recuerdo de una madre que no luchó por él cuando sucedió aquello que lo marco en su vida, que no luchó contra aquellas personas que se lo arrebataron de sus brazos cuando él era tan solo un pequeño.

Con solo una vestimenta en color blanco y un cráneo al que se aferra con el corazón desgarrado y al que le realiza miles de interrogantes, el actor logró adentrar a los asistentes a esa historia cruda, que sin justificar a nadie, tal vez pudieran vivir muchas personas que a veces quedan atrapada en la espiral de la violencia de su entorno.