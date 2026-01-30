Un Stradivarius y el trío de Brahms, en la temporada Gordon Campbell

La música de Johannes Brahms llegará al puerto en una interpretación de gran exigencia y sensibilidad con la presentación ‘Stradivarius and Brahms in Mazatlán’, en un encuentro musical que promete convertirse en una experiencia única para el público del Teatro Ángela Peralta, este domingo 1 de febrero, a las 12:00 horas.

Con la participación de músicos de talla internacional como lo son, el violinista, Alexandre Da Costa; el cornista, Gordon Campbell y el pianista, Sherhiy Salov, este concierto destaca por la calidad de sus intérpretes y la singularidad del programa, con una obra cargada de profundidad y la presencia de un violín Stradivarius que marcará un momento excepcional para la vida cultural de Mazatlán.

Para el también maestro Gordon Campbell, uno de los principales atractivos de esta presentación es la interpretación del trío para violín, corno y piano de Brahms, considerada una de las obras más trascendentes y emblemáticas del repertorio camerístico del compositor alemán.

“Uno de los puntos más interesantes de este concierto es la interpretación del trío de Johannes Brahms, una obra con una profundidad muy especial, escrita en memoria de su madre, que recién había fallecido cuando él la compuso”, comentó.

“Brahms no solo fue un gran compositor y pianista, también tocaba el corno francés, y eso le da a esta obra una razón doble para ser una de las más destacadas de su música de cámara”, agregó.

Para Campbell, el bagaje que contextualiza esta pieza, al ser escrita en un momento muy personal y particularmente sensible para Brahms, queda reflejado en la intensidad emocional y la hondura expresiva que se plasma en la obra.

Asimismo señaló que la interpretación de este trío exige una gran madurez artística, sensibilidad y comprensión del lenguaje musical de Brahms, elementos que estarán presente en esta interpretación.