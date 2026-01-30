Un Stradivarius y el trío de Brahms, en la temporada Gordon Campbell

La música de Johannes Brahms llegará al puerto en una interpretación de gran exigencia y sensibilidad con la presentación ‘Stradivarius and Brahms in Mazatlán’, en un encuentro musical que promete convertirse en una experiencia única para el público del Teatro Ángela Peralta, este domingo 1 de febrero, a las 12:00 horas.
Con la participación de músicos de talla internacional como lo son, el violinista, Alexandre Da Costa; el cornista, Gordon Campbell y el pianista, Sherhiy Salov, este concierto destaca por la calidad de sus intérpretes y la singularidad del programa, con una obra cargada de profundidad y la presencia de un violín Stradivarius que marcará un momento excepcional para la vida cultural de Mazatlán.
Para el también maestro Gordon Campbell, uno de los principales atractivos de esta presentación es la interpretación del trío para violín, corno y piano de Brahms, considerada una de las obras más trascendentes y emblemáticas del repertorio camerístico del compositor alemán.
“Uno de los puntos más interesantes de este concierto es la interpretación del trío de Johannes Brahms, una obra con una profundidad muy especial, escrita en memoria de su madre, que recién había fallecido cuando él la compuso”, comentó.
“Brahms no solo fue un gran compositor y pianista, también tocaba el corno francés, y eso le da a esta obra una razón doble para ser una de las más destacadas de su música de cámara”, agregó.
Para Campbell, el bagaje que contextualiza esta pieza, al ser escrita en un momento muy personal y particularmente sensible para Brahms, queda reflejado en la intensidad emocional y la hondura expresiva que se plasma en la obra.
Asimismo señaló que la interpretación de este trío exige una gran madurez artística, sensibilidad y comprensión del lenguaje musical de Brahms, elementos que estarán presente en esta interpretación.
El maestro destacó que otro de los aspectos que otorgan carácter extraordinario al concierto será la participación de Alexander Da Costa con un violín Stradivarius, instrumento histórico de incalculable valor cultural y económico, del cual existen muy pocos ejemplares en el mundo.
Tener a Alexander Da Costa interpretando esta pieza con un violín Stradivarius, junto a un pianista de talla internacional como Salov, promete algo verdaderamente extraordinario en el ámbito de la música clásica”, declaró.
“No es muy común que un Stradivarius llegue a Mazatlán pues hay muy pocos en el mundo y su sonido es muy íntimo, penetrante y espiritual. Estos instrumentos no necesariamente son los más fuertes, pero sí tienen una profundidad sonora que conecta de una manera muy especial con el público”, añadió.
El cornista recordó que en temporadas pasadas ha tenido la oportunidad de trabajar con otros Stradivarius, lo que le permite dimensionar la singularidad de este instrumento y el impacto que genera en la experiencia sonora de un concierto.
Además, comentó que el propio Da Costa cuenta ya con una sólida relación artística con su instrumento, lo que se traduce en interpretaciones que conectan con públicos diversos.
Por otro lado, Gordon Campbell manifestó sentirse satisfecho y confiado de compartir escenario con músicos de tan alto nivel, señalando que su trayectoria le ha permitido abordar esta obra en distintas etapas de su vida profesional, recordando colaboraciones previas con destacados violinistas, tanto nacionales como internacionales.
Estoy muy feliz de compartir escenario con ellos, aunque puedo decir que no es mi primer rodeo con esta obra ni con músicos de este nivel. Esta pieza requiere mucha madurez y profundidad, y los tres hemos tocado mucho a Brahms, lo que nos permite aportar puntos de vista muy profundos para compartir con el público”, expresó.
Asimismo, el cornista compartió su experiencia personal de interpretar esta misma pieza junto a su hijo, Alexander Campbell años atrás, lo que ha enriquecido su visión musical y emocional de la obra.
Por otro lado, el maestro destacó la amplia trayectoria del pianista canadiense, Sherhiy Salov, cuya experiencia internacional y el conocimiento del repertorio de Brahms serán de gran importancia para una interpretación equilibrada y profunda, señalando que la conjunción de tres músicos con años de carrera permitirá ofrecer al público una lectura madura, reflexiva y auténtica de la obra.
“Cada vez que se interpreta una obra de esta grandeza, se va construyendo en el momento, a partir de la interacción, las reacciones y el diálogo musical entre los intérpretes”, dijo.
Finalmente, Gordon Campbell expresó que el público mazatleco puede esperar un concierto construido a partir del diálogo y la cooperación entre los intérpretes, en el que cada ejecución se define en el momento, con matices, reacciones y puntos de vista que se entrelazan en el escenario.
En este sentido, consideró que esta presentación será una oportunidad valiosa para reafirmar el interés y la sensibilidad del público local por la música clásica y de cámara, consolidando a Mazatlán como un espacio que aprecia y valora las grandes tradiciones musicales, sin dejar de mirar hacia el futuro.
“El concierto será una amalgamación de la cooperación de los tres en el escenario, compartiendo sonidos, puntos de vista y la alegría de tocar Brahms frente al público”, comentó.
“Estoy seguro de que será una experiencia muy especial para Mazatlán, un público que ya tiene mucha experiencia en apreciar la música sinfónica y clásica”, concluyó.